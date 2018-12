Duke Energy: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Am 02.12.2018, 00:58 Uhr notiert die Aktie Duke Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 88,58 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Die Aussichten für Duke Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Duke Energy-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Duke Energy vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 86 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (88,57 USD) ausgehend um -2,9 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Duke Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Duke Energy zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Dividende: Duke Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,44 % und somit 0,92 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,52 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".