Duisburger Hafen will China-Geschäfte ausbauen

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Duisburger Hafen setzt weiter auf das wachsende China-Geschäft.



Dazu will die Hafengesellschaft ihre Aktivitäten an der sogenannten Neuen Seidenstraße ausbauen. Mit einem großen chinesischen Logistikunternehmen sollen Projekte im gesamten eurasischen Bereich realisiert werden, teilte die Duisport-Gruppe am Mittwoch bei der Bilanzvorlage mit. Unter anderem beteiligt sich die Hafengesellschaft am Bau eines großen Industrie- und Logistikparks nahe Minsk in Weißrussland.

Bei dem von Peking vorangetriebenen Projekt "Neue Seidenstraße" geht es um milliardenschwere Investitionen unter anderem in Wirtschafts- und Handelskorridore zwischen China und Europa. Vom Duisburger Hafen aus gibt es bereits regelmäßige Zugverbindungen nach China. Die Hafengesellschaft will auch ihre Zusammenarbeit mit dem italienischen Adriahafen Triest ausbauen, der in die "maritime Seidenstraße" von Südchina über den Suezkanal bis ins Mittelmeer eingebunden sei.