Dugout, die ultimative Fußballplattform für Fans, präsentiert neue App

London (ots/PRNewswire) -Dugout, die weltweit erste digitale Plattform, die von den größtenKlubs und Spielern der Welt unterstützt wird, hat heute seine ersteApp vorgestellt. Damit haben Fußballfans einen einzigartigen Blickhinter die Kulissen und Zugang zu exklusiven Inhalten direkt aufihrem Handy oder Tablet.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161128/443345LOGO )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/476113/Dugout_Club_Listing.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/476115/Dugout_Trending.jpg(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/476114/Dugout_Player_Listing.jpg )Die neue App folgt auf die erfolgreiche Lancierung von Dugout.com(http://www.dugout.com/) Ende November 2016. Die Plattform kannbereits mehr als 8 Millionen angemeldete Benutzer und 13 MillionenSeitenaufrufe vorweisen, und 37 Klubs haben schon eigene Seitenangelegt -- darunter neun der größten Klubs der Welt.Die beeindruckende Liste angeschlossener Vereine umfasst A.C.Mailand, Arsenal F.C., Chelsea F.C., FC Barcelona, FC Bayern München,Juventus, Liverpool FC, Manchester City FC, Paris Saint-Germain undReal Madrid CF sowie mehr als 100 der weltweit bekanntestenFußballspieler.Elliot Richardson, Präsident von Dugout, kommentierte:"Dugout ist für Fußballfans auf der ganzen Welt und bietet eineeinzigartige Plattform, um den größten Klubs und Spielern der Welt zufolgen. Die neue App ist für uns ein großer Moment, weil die meistenunserer Nutzer die Plattform auf ihrem Mobilgerät aufrufen. Mit derApp können wir ihnen jetzt ein besseres, tieferes und persönlicheresErlebnis bieten -- mit einem unerreichten Angebot an exklusiven undoriginalen Inhalten, die von den größten Klubs und Spielern der Weltspeziell für Dugout zur kostenlosen Nutzung produziert werden undnirgendwo sonst zu sehen sind."Neben Klubs und Spielern hat sich Dugout mit einflussreichenPersönlichkeiten und Legenden des Fußball zusammengetan, die eigeneProfilseiten anlegen und exklusive Inhalte für Dugout-Nutzerproduzieren.85 % des Dugout-Publikums nutzt die Plattform derzeit auf demMobilgerät. Daher ist die App ein wichtige Meilenstein in derFirmenstrategie. Die App ist im App Store und auf Google Playerhältlich und bietet eine Fülle neuer Funktionen. Beispielsweisekönnen Fans ihr Erlebnis personalisieren, indem sie ausgewähltenKlubs und Spielern folgen. Es gibt vertikale Videos, die von Spielernauf ihren eigenen Smartphones aufgenommen wurden, atemberaubendeBildergalerien und eine verbesserte Benutzeroberfläche mit einfacherNavigation und großem Spaßfaktor beim Stöbern durch Inhalte.Ebenfalls heute wird ein exklusives iMessage Stickers Pack füriPhone und iPad vorgestellt. Mit dieser tollen Erweiterung desDugout-Produktangebots können Fußballfans mehr als ein DutzendSticker im Chat versenden oder auf iMessage-Fotos kleben.Die folgenden Klubs haben sich bereits Dugout angeschlossen: A.C.Mailand, Arsenal F.C., AS Monaco FC, A.S. Rom, Atlético Madrid,Barcelona Sporting Club, Bologna FC 1909, C.D. Leganés, Chelsea F.C.,Club América, Crystal Palace F.C., Everton F.C., FC Barcelona, FCBasel 1893, FC Bayern München, FC Porto, Galatasary S.K., GNK DinamoZagreb, Heart of Midlothian FC, F.C. Internazionale Milano, Juventus,Liverpool FC, Maccabi Haifa FC, Manchester City FC, Manchester CityWomen FC, Olympique De Marseille, Paris Saint-Germain, RCD Espanyol,Real Madrid CF, Santos FC, SC Corinthians Paulista, Southampton FC,Stoke City FC, Sunderland AFC, Swansea City AFC, Tottenham Hotspurund West Ham United.Jeder Klub und Spieler hat ein eigenes Dugout-Profil, um Inhaltehochzuladen und mit Fans zu kommunizieren, und Dugout arbeitet mitdiesen Partnern an der Erstellung von hochwertigen originalenInhalten. Zu diesen Inhalten zählen Videos von Klubs, die exklusivauf Dugout eingestellt werden, bevor sie mit dem Rest der Weltgeteilt werden. Es gibt Lifestyle- und persönliche Updates vonSpielern und eine originale Videoreihe, in der Spieler ihr Geschickund Tricks demonstrieren, die außer bei Dugout nirgendwo zu sehensind.Eine Befragung in 25 Fußballnationen auf der ganzen Welt ergab denTrend, dass die Fans mehreren Klubs folgen -- im Durchschnitt 4,6Klubs pro Person. Die Untersuchung zeigte außerdem, dass Fans heuteeinzelne Spieler "unterstützen", d.°h., diese Stars tragen zurStärkung der weltweiten Fanbasis der jeweiligen Mannschaften bei, indenen sie im Laufe ihrer Karriere spielen.Die Dugout-App ist zunächst in acht Sprachen verfügbar: Englisch,Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Katalanisch,Portugiesisch und Bahasa (Indonesisch).HINWEISE FÜR DIE HERAUSGEBERFür weitere Informationen und Interviews wenden Sie sich bitte diean die Dugout-Pressestelle: dugoutpressoffice@freuds.com / +44 203003 6613Pressekontakt:Stuart Davis - stuart.davis@freuds.com / +44-203-003-6630/+447808-611-048. Liam Curran - liam.curran@freuds.com /+44-203-003 6496 /+44-7756-274-944Original-Content von: Dugout.com, übermittelt durch news aktuell