Duftende Stimmungsmacher/ Ätherische Zitrusöle erfrischen und machen wach

Baierbrunn (ots) - Wer morgens schwer aus dem Bett kommt, kann mitAromen ätherischer Öle gegensteuern. Zitrusdüfte wie Zitrone,Lemongras und Grapefruit erfrischen, heben die Stimmung und machenwach, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. "GebenSie drei Tropfen eines entsprechenden Aromaöls in Ihr Duschgel", rätRebecca Bauer, pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) undAromaduftspezialistin in einer Freiburger Apotheke. Ihr Tipp für alleMorgenmuffel, die es nicht so fruchtig mögen: Rosmarinöl. Mischen Sieetwa fünf Tropfen davon in 50 Milliliter neutrales Trägeröl, zumBeispiel in Avocado- oder Mandelöl bei trockener Haut oder Arganölbei reifer Haut. "Massieren Sie damit Arme, Beine und Füße, dasaktiviert den Kreislauf", so Bauer. Beim Einschlafen am Abendwiederum hilft Lavendelwasser: einfach auf das Kissen sprühen.Vorsicht: Der Bettbezug sollte dunkel sein, sonst können Fleckenbleiben.