Dufte gegen (Weihnachts-) Stress: Selbstpflege mit ätherischen Ölen (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) - Was im Alltag ohnehin zu kurz kommt, bleibt in den letztenWochen des Jahres meistens völlig auf der Strecke: die Gelegenheit,innezuhalten, sich bewusst wahrzunehmen und den eigenen Bedürfnissennachzuspüren. Gerade in der gehetzten Vorweihnachtszeit sehnen sich vieleMenschen nach Ruhe, damit Körper und Seele wieder Kräfte sammeln können. Hierkönnen duftende ätherische Öle wirksame Unterstützung leisten, denn über dieRiechschleimhaut gelangen sie direkt in unser Gehirn und können den Stresspegelauf natürliche Weise senken. Der Phantasie sind bei der Anwendung wenig Grenzengesetzt: Die Palette reicht von sanfter Raumbeduftung über ein entspannendesAroma-Bad bis hin zur Selbstmassage oder einem Duft-Stick, an dem man einfachzwischendurch mal schnuppern kann.Insbesondere Frauen, die sich vom Geschenkekauf über Organisationsfragen bis hinzur Menüfolge an den Feiertagen häufig um das meiste kümmern, haben nur seltenGelegenheit, auch mal an sich selbst zu denken. "Wir alle müssen lernen, mit deneigenen Wünschen und Bedürfnissen wieder besser in Kontakt zu kommen und ihnenangemessen Raum zu geben", sagt Produktmanagerin Lena Schröder vomAromatherapie-Pionier PRIMAVERA im Allgäu. "Wohltuend duftende ätherische Ölekönnen uns dabei perfekt begleiten und unterstützen."Unter Fachkräften in der Kranken- und Altenpflege ist das von derUS-Pflegepädagogin Elizabeth Orem so benannte "Selbstpflegedefizit" besondersverbreitet, denn aus tief empfundener Empathie nehmen sie die Bedürfnisse ihrerPatienten oft wichtiger als die eigenen. Außerdem fällt es ihnen häufig schwer,"Nein" zu sagen und sich von den Wünschen und Erwartungen von Patienten,Kollegen oder Führungskräften abzugrenzen. "Das trifft für viele Menschenaußerhalb dieser Berufsgruppe aber genauso zu", sagt Lena Schröder. "Dabei habennicht nur die Anliegen anderer, sondern auch die eigenen liebevolle Zuwendungverdient."Nicht nur Auto-Batterien müssen aufgeladen werdenManchmal könnten dabei schon kleine Schritte viel bewirken. Anstatt sich etwaschlecht zu fühlen, weil ein Vorhaben nicht mehr erledigt werden konnte, solltengestresste und stark belastete Personen versuchen, dieses vermeintlicheVersäumnis mit positiven Gefühlen zu verbinden. "Zum Beispiel kann ich mirsagen: Es hat mir gutgetan, mir eine Pause zu gönnen. Oder: Ich muss michschützen, um gesund zu bleiben", empfiehlt Lena Schröder.Sich selbst wachsam wahrzunehmen, sich Zeit für die eigenen Bedürfnisse zunehmen und damit in die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu gehen, stärktübrigens auch die Resilienz. Dieses "psychische Immunsystem" ermöglicht es uns,Krisen und Herausforderungen unbeschadet zu bewältigen. Wer sich mehr Zeit fürSelbstreflexion, Entspannung und liebevollen Umgang mit sich selbst nimmt, hatin schwierigen Zeiten größere Reserven.Aromatherapie: "Selbstpflege inside"Unternehmen und Arbeitgeber können aktiv einen Beitrag dazu leisten, dieResilienz ihrer Mitarbeiter*innen zu fördern und angemessene Selbstpflege zuermöglichen - etwa, indem Aromatherapie als präventive Maßnahme im Sinne einerSelbstpflege in den Alltag integriert wird. Ansprechend gestaltete und beduftetePausenräume wirken wie rettende Entspannungsinseln. Einige Unternehmen haben dieAromatherapie bereits als festen Bestandteil des BetrieblichenGesundheitsmanagements (BGM) etabliert. Beispiele zeigen, dass sichkrankheitsbedingte Ausfallzeiten und Überstunden dadurch deutlich reduzierenlassen, während die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen steigt.Aber auch im privaten Umfeld bieten sich viele Gelegenheiten, den eigenenPflegebedürfnissen nachzugeben, zum Beispiel mit einer liebevollen Massage odereinem umhüllenden Aroma-Bad. Besonders bewährt haben sich dabei die naturreinenätherischen Öle einiger Nadelbäume, denn sie lassen den Spiegel desStresshormons Cortisol nachgewiesenermaßen sinken. Wer keine Zeit fürWaldspaziergänge hat, kann mit einer entsprechenden Raumbeduftung nach aktuellenErkenntnissen übrigens ähnlich entspannende Wirkungen erzielen.Rezept "Duftender Waldspaziergang" für die Badewanne500 g Meersalz10 Tropfen Weißtanne bio*10 Tropfen Eukalyptus globolus bio*Glastiegel (Fassungsvermögen 500 g), Waage.Zubereitung:Ätherische Öle in einen Glastiegel tropfen. Meersalz hinzugeben,Tiegel verschließen und gut schütteln. Zur Anwendung 4 EL Badesalz indas fließende, heiße Badewasser geben.Rezept"Starke Wurzeln": Massageöl für das Abendritual50 ml Mandelöl bio 8 Tropfen Zirbelkiefer bio5 Tropfen Lavendel fein bioZubereitung:Die ätherischen Öle in das Mandelöl tropfen. Flasche verschließen undgut schütteln. Am besten vor dem Zubettgehen auf die feuchte Hautoder auf die Fußsohlen auftragen und sanft einmassierenUNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und derRespekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Alsführender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen undhochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denkenund nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zähleninternationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz inOy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnernund Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen undunterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit demZiel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit allerverwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und derWeiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlichkontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologischeAnbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben,chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keineGentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffenund werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mitLebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichenDuft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dortproduziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA dieVerpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird aufBeipackzettel und Umkartons verzichtet.Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116667/4471256OTS: PRIMAVERA LIFEOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell