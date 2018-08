Weitere Suchergebnisse zu "Dufry":

Zürich (awp) - Der Reisedetailhändler Dufry will sich von der brasilianischen Börse zurückziehen. So soll das Brazilian-Depositary-Receipts-Programm (BDRs-Programm) beendet und die Registrierung als ausländischer Emittent in Brasilien aufgehoben werden, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Entsprechende Anträge seien bereits eingereicht worden.

Das Unternehmen begründet den Entscheid mit der geringen Liquidität der BDRs. Ausserdem reduziere der Schritt die operative Komplexität.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten