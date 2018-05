Dufry unterzeichnet neue Verträge mit Kreuzfahrt-Gesellschaften

Weitere Suchergebnisse zu "Dufry":

Basler (awp) - Der Reisedetailhändler Dufry stärkt seine Präsenz an Bord von verschiedenen Kreuzfahrtschiffen. So seien neue Verträge mit den Gesellschaften "Holland America Line", "Carnival" und "Norwegian Cruise Line" unterzeichnet worden, teilt Dufry am Mittwoch mit. Insgesamt werden zusätzliche Ladenflächen von rund 2'800 Quadratmeter eröffnet.

Die neuen Verträge seien Teil der Strategie innerhalb des Unternehmens den Kreuzfahrt-Kanal auszubauen, heisst es weiter. Insgesamt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten