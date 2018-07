Dufry schliesst Vertrag für Zollfrei-Geschäfte im Flughafen Perth

Weitere Suchergebnisse zu "Dufry":

Basel (awp) - Der Reise-Detailhändler Dufry expandiert in Australien. Er hat einen neuen Vertrag mit dem Flughafen Perth für den Betrieb von zwei Zollfrei-Geschäften in der Abflug- und Ankunftshalle des internationalen Terminals abgeschlossen. Der Vertrag laufe über sieben Jahre, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Dufry werde den Kunden das Angebot auf einer Geschäftsfläche von rund 2'300 Quadratmetern anbieten, davon 1'200 Quadratmeter

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten