Dufry: Singapurer Staatsfonds GIC kehrt als Investor zurück – Anteil von 3,12%

Basel (awp) - Bei Dufry meldet sich ein altbekannter Investor zurück. Der gewichtige Staatsfonds aus Singapur, die Government of Singapore Investment Corporation (GIC), hat zuletzt wieder Aktien des Reisedetailhändlers gekauft.

Wie am Dienstag aus einer Pflichtmitteilung an die Börsenbetreiberin SIX Swiss Exchange hervorgeht, hat GIC letzte Woche mit einer Beteiligung von 3,12 Prozent an Dufry die Meldeschwelle von 3 Prozent durchbrochen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten