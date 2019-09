Dufry: Risiko oder Gewinnchance?

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Dufry per 13.09.2019, 14:17 Uhr bei 87.1 CHF. Dufry zählt zum Segment "Fachgeschäfte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Dufry einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Dufry jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dufry-Aktie ein Durchschnitt von 92,45 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 85,88 CHF (-7,11 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 83,14 CHF, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,3 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Dufry ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Dufry erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,87 Prozent liegt Dufry 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,87. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Dufry mit einem Wert von 1165,08 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 64,79 , womit sich ein Abstand von 1698 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.