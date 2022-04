Dufry-Aktie: Vertragsverlängerung in Ontario!

Hudson, ein Unternehmen der Dufry-Gruppe und führender Anbieter von Reiseerlebnissen mit mehr als 1.000 Geschäften an Flughäfen, Pendlerdrehkreuzen, Sehenswürdigkeiten und touristischen Zielen in ganz Nordamerika, gab heute bekannt, dass es sich eine zehnjährige Vertragsverlängerung am Ontario International Airport (ONT) gesichert hat, der jährlich mehr als 5,5 Millionen Reisende bedient. Der Vertrag umfasst die Umwandlung von zwei der sieben bestehenden Hudson-Geschäfte… Hier weiterlesen