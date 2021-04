Dufry-Aktie: Qualität im Gepäck?

Mit einem leichten Plus ist die Dufry-Aktie in den Monat April gestartet. Bis zum Mittag konnte sie in Zürich etwas mehr als 0,6 Prozent auf ein Niveau knapp unterhalb 65 CFH zulegen. Damit setzt sich der zaghafte Aufwärtstrend fort. Ist die Zeit der Corona-Starre vorbei?

Umsatz runter – Kurs rauf!

Dufry betreibt von Basel aus weltweit mehr als 2.300 Duty-Free-Shops in internationalen Flughäfen.



