Dufry-Aktie: Hudson führt Kundenbindungsprogramm ein!

Nun in Hudson's Travel Convenience und Duty Free Stores erhältlich, belohnt Red by Dufry Reisende mit exklusiven Rabatten und Vorteilen und fördert so die Markentreue. Was geschah? Hudson ist ein Unternehmen der Dufry-Gruppe und führend im Bereich Reiseerlebnisse. Sie haben mehr als 1.000 Geschäften an Flughäfen, Pendlerzentren, Sehenswürdigkeiten und touristischen Zielen in ganz Nordamerika. Hudson hat heute das Treueprogramm Red… Hier weiterlesen