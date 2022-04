Dufry-Aktie: Generalversammlung steht bevor!

Dufry hat heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 veröffentlicht. Die Veranstaltung findet am 17. Mai 2022 um 08.15 Uhr MESZ in den Geschäftsräumen der Dufry AG, Brunngässlein 12, 4052 Basel, Schweiz, statt. Gestützt auf Artikel 27 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (in der jeweils gültigen Fassung) wird… Hier weiterlesen