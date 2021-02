Dufry-Aktie: Die Bullenoffensive geht weiter!

Die Aktie des Schweizer Reise-Detailhändlers Dufry hat zum Ende der vergangenen Woche in den Angriffsmodus geschaltet. Ausgangspunkt war der charttechnische Support bei 50 Franken (CHF). In dieser Woche gelang der nachhaltige Anstieg über die 55,00-CHF-Marke und das Doppeltop bei 57 und 57,40 CHF. Dabei wurde eine langwierige Seitwärtsphase aufgelöst. Am Donnerstag gewinnt der Anteilsschein weitere 6,5 Prozent hinzu und steigt auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



