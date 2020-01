Düstere Prognosen

Frankfurt (ots) - Im Nahen Osten beginnt das neue Jahrzehnt, wie das alte endete- mit Chaos und Gewalt, mit Luftangriffen und Todesopfern. Im Norden Syriensverbreiten russische Kampfjets Angst und Schrecken. Auf dem Schlachtfeld inLibyen braut sich der nächste internationale Stellvertreterkrieg zusammen. Undim Irak droht nach dem Angriff auf die US-Botschaft ein Showdown zwischen denErzfeinden Washington und Teheran. Beide Seiten pokern hoch. Beide Seiten habenviel zu verlieren. Donald Trump will im Präsidentenwahlkampf damit punkten, erhabe seine Soldaten aus dem nahöstlichen Morast nach Hause geholt. Seiniranischer Widersacher Ali Khamenei will eine Nation hinterlassen, derenhegemoniale Vormacht unangefochten ist. Seit den Protesten in Libanon und Irakweht Teheran aber der Wind scharf ins Gesicht. Die arabischen Völker haben dasTreiben der schiitischen Milizen satt. Entsprechend düster sind die Prognosen.Die Erosion des nahöstlichen Staatengefüges wird weiter fortschreiten.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4481474OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell