Düstere Aussichten: EU-Spitzen blicken sorgenvoll auf G20-Gipfel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker blicken sorgenvoll auf den bevorstehenden G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte.



"Die langfristigen Verpflichtungen der G20, die Märkte offen zu halten, Protektionismus zu bekämpfen und das multilaterale Handelssystem zu unterstützen, drohen, leere Worte zu werden", schrieben sie am Dienstag in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten. Die Aussichten vor dem am Freitag beginnenden Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires seien eher düster.

Als einen Beleg für ihre Einschätzung nennen Tusk und Juncker die von US-Präsident Donald Trump mit Sonderzöllen angezettelten Handelskonflikte. Sie haben zuletzt für schwere Spannungen zwischen den USA und China, aber auch im transatlantischen Verhältnis gesorgt.

Als EU-Prioritäten für das Treffen der Staats- und Regierungschefs sehen Tusk und Juncker neben den Kampf gegen Protektionismus auch den gegen den Klimawandel. Zudem kündigten sie in dem Brief an, zu einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit in der Migrations- und Flüchtlingskrise auffordern zu wollen. "Wir wollen unsere Partner davon überzeugen, dass es zu koordinierter multilateraler Zusammenarbeit keine bessere Alternative gibt", schrieben Tusk und Juncker./aha/DP/fba