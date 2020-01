Köln (ots) - Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat eineMeldepflicht für Ferienwohnungsportale wie Airbnb gefordert, um besser gegen dieZweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen. Die Plattformbetreiber solltendarüber Auskunft geben müssen, "wie oft und für welche Zeiträume die Vermietungeiner bestimmten Wohnung vermittelt wurde", schreibt Geisel in einem Gastbeitragfür den "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). "Nur dann wird es möglichsein, mit vertretbarem Aufwand der Zweckentfremdung von Wohnraum Einhalt zugebieten."Der OB beklagte, es gebe eine "besondere Beißhemmung" des Gesetzgebers gegenüberder "Internet Economy". Die Zweckentfremdung von Wohnungen mit Hilfe von Airbnbverschärfe aber den "in den meisten Metropolen ohnehin bereits bestehendenMangel an Wohnraum". Geisel beklagte, bisher könne man dem Problem "ohne eineaufwendige Wohnungsaufsichtsbürokratie oder die Schaffung von Anreizen zunachbarlichem Denunziantentum" kaum beikommen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4496129OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell