Düsseldorfer Gericht beschließt Ordnungsgeld gegen Mouser wegen Mißachtung einstweiliger Verfügung betreffend ein Everlight Produkt basierend auf Nichias YAG Patent

München (ots) - Wie in einer früheren Pressemitteilung berichtet,hatte am 29. September 2016 das Landgericht Düsseldorf in Deutschlandauf Antrag der Nichia Corporation ("Nichia") eine einstweiligeVerfügung gegen die Mouser Electronics Inc. ("Mouser") erlassen. DasGericht folgte der Argumentation von Nichia, dass das von derEverlight Electronics Co., Ltd. hergestellte und von Mouser inDeutschland vertriebene weiße LED-Produkt "334-15/X1C5-1QSA" NichiasYAG Patent EP 936 682 (DE 697 02 929) verletzt.Trotz dieser einstweiligen Verfügung bot Mouser das angegriffeneweiße LED-Produkt noch bis zum 19. Oktober 2016 an. Daraufhinbeantragte Nichia gegen Mouser beim Landgericht Düsseldorf den Erlaßeines Ordnungsgeldes wegen Mißachtung der einstweiligen Verfügung.Das Landgericht Düsseldorf hat nunmehr Nichia Recht gegeben undmit Beschluß vom 11. Januar 2017 Mouser ein Ordnungsgeld von EUR2.000,00 wegen schuldhafter Zuwiderhandlung gegen die einstweiligeVerfügung auferlegt. Der Ordnungsgeldbeschluß ist noch nichtrechtskräftig und kann von Mouser mit Rechtsmitteln angegriffenwerden.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente undanderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweitgegen Schutzrechtsverletzungen vor.