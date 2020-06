Düsseldorfer Galerie Hans Strelow wird geschlossen

Düsseldorf (ots) - Die international renommierte Galerie Strelow schließt Ende Juni. Das sagte Betreiber Hans Strelow am Donnerstag der Düsseldorfer Rheinischen Post. Als Gründe gibt der 79-Jährige die Belastung der Branche durch die Corona-Pandemie und den im Vergleich zum Ausland mehr als doppelt so hohen Mehrwertsteuersatz für Kunstkäufe an. "Wer auf dem Quivive ist, kauft im Ausland", so Strelow, der Vertreter der abstrakten Gegenwartskunst in der Landeshauptstadt zum Teil erstmals präsentierte.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4628178OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell