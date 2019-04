Düsseldorfer Firma SMS entwickelt Lagersystem in Dubai

DUBAI (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer SMS Group will mit dem Hafenbetreiber DP World aus Dubai ein neues Hochregallagersystem entwickeln, das den Umschlag von Containern deutlich effizienter machen soll.



Die beiden Unternehmen gründeten dafür das Joint Venture Boxbay, wie SMS am Mittwoch mitteilte. Bis zum Beginn der Weltausstellung Expo 2020 in Dubai im Oktober nächsten Jahres wollen die beiden Partner im Hafen Dschabal Ali am Persischen Golf eine Pilotanlage errichten.

Boxbay erhofft sich von einer neuen Regalkonstruktion, dass auf einer Hafenfläche dreimal so viele Container wie bisher gelagert und umgeschlagen werden können. Die Container sollen nach Angaben des Unternehmens auf bis zu elf Ebenen gelagert werden.

Boxbay-Firmenchef Mathias Dobner spricht von einem "Quantensprung" für übervolle Häfen, die nicht mehr wachsen könnten, weil ihnen die Flächen fehlten. Für SMS biete das neue Unternehmen die Möglichkeit, in den Logistikmarkt einzusteigen, sagte er.

Die SMS Group mit Sitz in Düsseldorf hält an dem Joint Venture die Mehrheitsanteile. Zur Investitionssumme macht Boxbay keine Angaben.