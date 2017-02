Düsseldorf läuft sich warm für den Grand Départ Düsseldorf 2017 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -In Düsseldorf schlägt 2017 das Herz des Radsports: 30 Jahre nachdem Tour-de-France-Start im damals geteilten Berlin 1987 beginnt dasbedeutendste Radrennen der Welt erstmals wieder in Deutschland. DieLandeshauptstadt Nordrhein-Westfalens schreibt damit auch ein KapitelSportgeschichte - und fiebert dem Auftakt der legendärenFrankreich-Rundfahrt entgegen.Der sportliche Teil des Grand Départ startet mit der Vorstellungder Mannschaften am Donnerstag, 29. Juni, 18 Uhr (geplante Zeit). AmFreitag bietet das Schloss Benrath Lichterfest dem Publikumklassische Musik unter freiem Himmel, ein romantisch illuminiertesSchloss und ein atemberaubendes Feuerwerk. Dort findet gleichzeitigder offizielle Empfang des Grand Départ Düsseldorf 2017 statt. AmSamstag startet die 1. Etappe als Einzelzeitfahren - geplanteStartzeit: 15.15 Uhr (Werbekarawane ab 13.45 Uhr). Am Abend des 1.Juli steigt im Ehrenhof das KRAFTWERK 3-D Open Air Konzert zum Startder Tour de France mit Special Guest AIR. Am Sonntag erfolgt inDüsseldorf zum Abschluss des Grand Départ der Start der zweitenEtappe - geplante Startzeit: 12 Uhr (Werbekarawane ab 10 Uhr). Rundeine Million Zuschauer werden erwartet.Zudem gibt es 2017 viele weitere Aktionen und Ausstellungen inDüsseldorf rund um das Fahrrad. Die Veranstaltungsserie begannbereits im Februar. Der Start des großen Aktionsprogramms ist am25.2.2017 mit dem Fest "Bonjour le Tour" auf dem Marktplatz, wenn dasHerz der Düsseldorfer Altstadt im Takt der Tour de France schlagenwird - mit kulinarischen Genüssen aus dem Café Velo, Musettewalzer,Live-Musik und einem Eiffelturm aus Legosteinen. Auch das Rathauswird geöffnet, bietet Führungen an und zeigt Portraits großerRadsportler. Zudem startet am 25. März auch der Kinderradwettbewerb"Petit Départ". Neues gibt es dann auch bei der RADschlag-App derLandeshauptstadt: Zu den bereits vorhandenen, empfohlenenFahrradrouten kommt die offizielle 1. Etappe der Tour de France 2017als Sonderedition hinzu.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Landeshauptstadt DüsseldorfAmt für KommunikationKerstin Jäckel-EngstfeldTelefon: +49211 8993131E-Mail: presse@duesseldorf.dehttp://www.duesseldorf.deOriginal-Content von: Landeshauptstadt D?sseldorf, übermittelt durch news aktuell