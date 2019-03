Düsseldorf Tourismus präsentiert ein Jahr im Zeichen der Kunst in Berlin / Tourismusrekord 2018, Ausstellungs-Highlights und neue Stadtführungen weitere Themen auf der ITB (FOTO)

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) -Mit Rückenwind aus dem Jahr 2018 startet Düsseldorf auf derReisemesse ITB in Berlin in das Tourismusjahr 2019. Mit fast 4,99Mio. (4.988.092) Übernachtungen konnte Düsseldorf im vergangenen Jahrerneut eine Rekordmarke setzen. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt dasPlus bei den Übernachtungen 3,5 Prozent. Die Zahl der Gästeankünftestieg sogar um fünf Prozent und übertraf mit 3.068.803 erstmals dieZahl von drei Millionen. Auf dem mit den Partnern aus Bonn und Kölnrealisierten Messestand 103 in Halle 8.2 ist die bildende Kunst mitihren Ausstellungen von Ai Weiwei über Martin Parr bis hin zurMode-Ikone Pierre Cardin ein wichtiges Thema. Auch die geplantenInnovationen im Bereich der Stadtführungen machen Düsseldorf nochattraktiver für Gäste: In diesem Jahr werden neue Führungen durch daseinzigartige Japan-Viertel oder eine Tour entlang wichtigerpopmusikalischer Orte Düsseldorfs dafür sorgen, dass Touristen neueund spannende Seiten der Stadt erleben können."Die Rekordmarke von rund 4,99 Mio. Gästeübernachtungen ist einMeilenstein, weil noch nie zuvor höhere Umsätze durch Übernachtungenin Düsseldorf generiert wurden: 1,03 Mrd. Euro sind ein nie zuvorerreichter Wert, der die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus fürdie Landeshauptstadt eindrucksvoll unterstreicht", so Frank Schrader,Geschäftsführer der Düsseldorf Tourismus GmbH (DT). Grundlage dieserBerechnung sind die Zahlen der Marktanalyse-Experten von dwifconsulting aus München, die ermittelt haben, dass jede Übernachtungin Düsseldorf im Schnitt für Umsätze von 207 Euro in Düsseldorfsorgt. Bemerkenswert ist das neuerliche Rekordergebnis von fast fünfMio. Übernachtungen, weil 2018 ein durchschnittliches Messejahr ohnezusätzliche Weltleitmessen im Frühjahr oder Herbst war. DüsseldorfTourismus geht nun davon aus, dass die Grenze von fünf Mio.Übernachtungen im Jahr 2019 erstmals übertroffen wird.Internationales RankingMit annähernd drei Millionen Übernachtungen war Deutschland erneutder wichtigste touristische Markt Düsseldorfs. Um 4,5 Prozent wuchsendie Übernachtungen von Gästen aus Deutschland. Das entspricht einemZuwachs von ca. 127.000 Übernachtungen. Im internationalen Rankingsetzten sich die Niederlande mit 193.000 Übernachtungen an die Spitzevor dem Vereinigten Königreich, das für 190.000 Übernachtungensorgte. Im Ranking folgen die USA mit 127.000 Übernachtungen vor denArabischen Golfstaaten mit 119.000 Übernachtungen.Kunstjahr 2019Neben den großen Events wie dem Japan-Tag Düsseldorf/NRW am 25.Mai oder der Größten Kirmes am Rhein im Juli sind es in diesem Jahrvor allem eine Vielzahl interessanter Ausstellungen, die Düsseldorfzu einem attraktiven Reiseziel für Kunstinteressierte machen. "Wirhaben das Glück 2019 eine Vielzahl von Ausstellungen mitinternationaler Strahlkraft in den Düsseldorfer Kunsthäusern zuhaben: Ai Weiwei in beiden Häusern der Kunstsammlung NRW, derenglische Fotograf Martin Parr im NRW-Forum und die Schau imKunstpalast zum Werk der Mode-Ikone Pierre Cardin sind absoluteHighlights. Sie bieten für uns gute Optionen zur internationalenVermarktung des Kulturstandortes, zum Beispiel im Rahmen vonPressereisen", so Schrader. Die große Ausstellung mit Werken desinternational bekannten Künstlers Ai Weiwei läuft im K20 und K21 vom18. Mai bis zum 1. September. Das NRW-Forum Düsseldorf präsentiertdie bisher umfassendste Retrospektive des englischen FotografenMartin Parr zwischen dem 19. Juli und 10. November. Die Ausstellung"Pierre Cardin - Mode Marke Mythos" rund um den französischenModedesigner im Kunstpalast wird vom 19. September bis zum 5. Januar2020 laufen.Neue Publikation für die Bildende Kunst: Die Kunst, der Rhein undder BeuysDas herausragende Jahr im Bereich der Bildenden Kunst hat dieDüsseldorf Tourismus zum Anlass genommen, einen neuen achtseitigenKunst-Flyer aufzulegen, in dem die wichtigsten Museen,Ausstellungshäuser, Sammlungen und die Kunststadt Düsseldorfinsgesamt kurz vorgestellt werden. "Die Kunst, der Rhein und derBeuys" ist der Name der Publikation im A5-Format, die auf der ITBihre Premiere feiert. Auf dem Titel ist passend zum Beuys-Bezug derÜberschrift ein Foto der "Konfetti-Ecke" des Künstlers Peter VincentCausemann abgebildet, die beim diesjährigen Kunstakademierundgang vonzahlreichen Besuchern fotografiert und in Social Media geteilt wurde.Entfaltet man den Flyer, erhält man einen Stadtplan mit einerVerortung aller Häuser. Der Nutzer erhält einen direkten Eindruckdavon, wie viele Kunsterlebnisse ihn im Zentrum in unmittelbarer Nähezueinander erwarten. Online ist der Flyer als E-Paper in deutscherund englischer Sprache verfügbar. Deutsche Version:www.duesseldorf-tourismus.de/fileadmin/epaper/ausstellungen/#0 .Englische Version:www.duesseldorf-tourismus.de/fileadmin/epaper/art_exhibitions/#0 .Stadtführungen: Little Tokyo und Popmusikgeschichte erleben!Das Jahr 2018 war im Bereich der Stadtführungen von zahlreichenInnovationen der Düsseldorf Tourismus geprägt. Darunter eine komplettneu konzipierte HopOn-HopOff-Bustour, eine Kulinarikführung durch dieAltstadt, ein Rundgang zu herausragenden Beispielen für Urban Artoder die "Behind the scene"-Mode-Führung mit der DüsseldorferModedesignerin Marion Strehlow. "Unser Ziel ist es, echte bleibendeErlebnisse für die Gäste zu schaffen, die dem Lebensgefühl der Stadtentsprechen. So können sie die Stadt deutlich interaktiver undauthentischer erleben. Wenn Gäste im Rahmen der Kulinarikführungzahlreiche typisch Düsseldorfer Köstlichkeiten selbst probieren,sorgt das für Erinnerungen, die man gerne auf Social Media oderspäter direkt mit Freunden teilt. Infotainment mit spannendemStorytelling statt Telekolleg ist unsere Leitlinie und so machen wirauch in diesem Jahr weiter", sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer derDüsseldorf Tourismus GmbH.Geplant wird aktuell eine neue Führung "Sushi, Sake undjapanischer Lifestyle" durch das japanische Viertel Düsseldorfs, dienoch im April starten soll. Ähnlich wie die erfolgreiche kulinarischeFührung durch die Altstadt bietet auch diese Führung einekulinarische Entdeckungsreise zu den Köstlichkeiten von JapansKüche. Die japanische Gemeinde Düsseldorfs ist die drittgrößteEuropas. Eine weitere außergewöhnliche kulinarische Führung sollihre Premiere in der zweiten Jahreshälfte feiern: Eine Tour, in derenRahmen man pro Stopp jeweils einen Gang eines mehrgängigen Menüsgenießen kann und nebenbei eine Menge über Düsseldorf erfährt.Bereits im Sommer soll eine neue Führung zum "Sound ofDüsseldorf" an den Start gehen. Hier wird man sich auf die Spuren derhistorischen und aktuellen Orte der Pop-Musik von Kraftwerk bis zuden Toten Hosen begeben können. Den Anstoß zu dieser Führung hat dieTeilnahme der DT an der Music Tourism Convention im vergangenen Jahrgeliefert, die das große internationale Interesse an Düsseldorfspop-historischer Bedeutung eindrucksvoll unterstrichen hat.Die Entwicklung der Buchungszahlen belegt, dass die neueGestaltung der Führungen bei der Zielgruppe ankommt. Für ihreöffentlichen Touren durch Düsseldorf konnte die DT die Anzahl derverkauften Tickets um 46 Prozent auf fast 12.000 steigern. Für dieneue HopOn-HopOff-Bus-Tour stieg die Anzahl der Teilnehmer im Jahr2018 um 4 Prozent auf rund 42.000.Internationale Vermarktung in China und den Arabischen GolfstaatenChina und die Arabischen Golfstaaten gehören weiterhin zu denQuellmärkten mit dem höchsten Potenzial für die Destination. Im Aprilwird es daher eine Premiere geben: "Erstmals wird DüsseldorfTourismus selbst eine einwöchige Roadshow in Peking organisieren. Dasmachen sonst primär nationale Tourismusverbände. Der wichtigsteProgrammpunkt der Reise ist eine dreitägige Präsenz mit eigenem"Düsseldorf and Partners from Germany"-Stand auf dem China OutboundTravel & Tourism Market, der größten chinesischen B2B-Messe fürOutbound-Tourismus. Das ist für uns ein echter Meilenstein", erklärtOle Friedrich. Die DT und der Airport Düsseldorf sind dieHauptinitiatoren. Breidenbacher, Intercontinental und Steigenbergerals Hotels sowie Breuninger aber auch Tourismus NRW und KölnTourismus sind als Partner mit dabei. Auch Air China ist alsAirline-Partner des Auftritts von Düsseldorf in Peking mit an Bord.Geboren wurde die Idee nach dem erfolgreichen China Visitors Summitim Mai 2018. Bei dem Event trafen sich in Düsseldorf rund 100wichtige Entscheider aus dem chinesischen Markt zu einemTourismus-Gipfel.Für die touristischen Partner in Düsseldorf selbst wird die DTzukünftig den Know-how-Transfer weiter verstärken und in SchulungenTipps für eine erfolgreiche Ansprache vor allem der chinesischenZielgruppe über WeChat in chinesischen Social Media oder zurEinrichtung von für Chinesen wichtigen Services vermitteln - wie zumBeispiel Bezahl-Optionen über Ali-Pay oder WeChat-Pay.Starke Präsenz zeigen die Düsseldorfer Tourismusexperten auch inden Arabischen Golfstaaten. Vom 4. bis 12. Februar wurden Gesprächemit den wichtigsten touristischen Key-Accounts in den VereinigtenArabischen Emiraten, in Kuwait und in Katar geführt. Die Vorbereitungeiner Präsenz auf der ATM Dubai Ende April steht ebenfalls auf demProgramm. Bereits im April werden von der DT vor Ort in Düsseldorfzwei Reisegruppen mit Tourismus-Entscheidern aus Kuwait undSaudi-Arabien von den Stärken der Stadt überzeugt. Ganzjährig könnensich die Gäste aus der Region online auf der Almaniah-Plattform einBild ihres Reiseziels am Rhein machen. Die Plattform ist mit einerReichweite von 10 Mio. Nutzern der wichtigste Online-Kanal der Regionfür Reisen nach Deutschland. Düsseldorf pflegt dort eine eigenePräsenz.Rekord bei Betreuungen in DüsseldorfEin wichtiges Fundament der internationalen VermarktungDüsseldorfs sind Fam-Trips für Reiseagenten und Pressereisen fürJournalisten und Meinungsbildner aus der ganzen Welt. Allein im Jahr2018 stieg die Zahl der Journalisten/Blogger (255) und Reiseagenten(220), die mit Düsseldorf vertraut gemacht wurden, auf 475. Gegenüberdem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um insgesamt 38 Prozent.Noch bis zum 10. 