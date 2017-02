Dürre und Hunger in Äthiopien - Stiftung Menschen für Menschen ruft zu Spenden für Nothilfe auf (FOTO)

München/Addis Abeba (ots) -Aktuell sind Millionen Kinder, Frauen und Männer in TeilenÄthiopiens von einer Hungersnot bedroht. Die Stiftung Menschen fürMenschen wird deshalb die seit November 2015 laufendenNothilfemaßnahmen in der äthiopischen Region Agarfa verlängern. "Diekatastrophalen Auswirkungen der enormen Dürre 2015 haben sich zwardurch die Regenfälle und die Ernte im vergangenen Jahr verringert,trotzdem sind immer noch rund 5,7 Millionen Menschen vom Hungerbedroht. Dies liegt daran, dass der Niederschlag nicht überall gleichstark war" erklärt Peter Renner, Vorstand von Menschen für Menschenund insbesondere für die Projektarbeit in Äthiopien zuständig.Seit November 2015 verteilte die Stiftung Menschen für Menschen inder Region Agarfa in Äthiopien regelmäßig Nahrungsmittel an bis zu32.500 Menschen. Aktuell benötigen noch ca. 16.500 MenschenUnterstützung. Eine Dürre von einem Ausmaß wie in 2015 hat Äthiopienseit über 30 Jahren nicht erlebt. Ganze Ernten verdorrten. DieMenschen haben ihre Vorräte aufgebraucht, Tiere wurden verkauft oderstarben."Dürreperioden können wir nicht verhindern. Aber wenn die Menschenausreichend Vorräte anlegen können, weil die Felder genügend Erträgebringen, schwächt das die Folgen solcher Klimakatastrophen deutlichab. Deshalb lehren wir die Bauern auch in unseren integriertenländlichen Entwicklungsprojekten verschiedene Fruchtfolgen, effektiveAnbau- und Bewässerungsmethoden und verteilen ertragreiches Saatgut",betont Peter Renner.Spendenaufruf"Wir benötigen dringend Spenden, damit wir den Menschen inÄthiopien helfen können", bittet Peter Renner: "Lassen Sie uns nichttatenlos zusehen, wie Kinder, Frauen und Männer Hunger leiden"(Spendenkonto: IBAN: DE64701500000018180018 bei der StadtsparkasseMünchen oder über www.menschenfuermenschen.de/online-spenden.Menschen für Menschen wird die Nahrungsmittelhilfe außerhalb deraktuell zwölf Projektregionen in Äthiopien durchführen. In Agarfaerhalten dann 16.500 Menschen monatlich pro Person 15 kg Getreide,1,5 kg Hülsenfrüchte und 0,5 Liter Speiseöl. Kleinkinder, schwangereund stillende Frauen bekommen außerdem proteinreicheErgänzungsnahrung (Famix).Weitere Informationen zur Lage in Äthiopien:http://www.unocha.org/ethiopiaInformationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken:Facebook, Twitter, YouTube und InstagramSpendenkonto Stiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftungträgt durchgängig seit 1993 das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 750festangestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Pressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenLisa-Martina KerscherBrienner Straße 4680333 MünchenE-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen f?r Menschen, übermittelt durch news aktuell