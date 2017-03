Dürre und Hunger in Äthiopien - Stiftung Menschen für Menschen macht auf das Schicksal der Bevölkerung aufmerksam (FOTO)

München (ots) -In Ostafrika sind aufgrund einer Dürre derzeit mehr als 12Millionen Kinder, Frauen und Männer dringend auf humanitäre Hilfeangewiesen. Die Menschen haben ihre Vorräte aufgebraucht, Tierewurden verkauft oder starben. In Äthiopien benötigen rund 5,7Millionen Menschen Nahrungsmittelhilfe. Hinter den Zahlen verbergensich viele Einzelschicksale. Die Menschen in den betroffenen Regionenhaben oftmals tragische Geschichten zu erzählen. So zum BeispielIsmael Mohammad, der wie viele andere nach wie vor von den Folgen derschlimmsten Dürre seit 30 Jahren betroffen ist.Ismael Mohammad: "Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben"Ismael Mohammad ist 40 Jahre alt und Einwohner des Dorfes Shanakain Agarfa, ein Bezirk in der Bale Zone. Der Vater von sechs Kindernbesitzt einen Hektar Land, den er bebaut und der ihm jährlich 20 bis30 Zentner (2000-3000 kg) Erträge, unter anderem Mais und Hirse,einbringt. Damit sichert er die Existenz seiner Familie. Aber die imJahr 2015 folgende Dürre zerstörte die komplette Ernte und Ismaelkonnte für seine achtköpfige Familie, einschließlich seiner Mutter,nichts erwirtschaften. In diesem Jahr hatte die Familie nichts zuessen und die Lebensumstände verschlimmerten sich drastisch. Seineeinzige Möglichkeit zu überleben war für den Analphabeten, eineAnstellung als Lohnarbeiter zu finden. In der Nähe seines Dorfesbekam er diese schließlich: Für ein ländliches Straßenbauunternehmenzerkleinerte er Steine und die ersten vier Tage lang war es ihmendlich wieder möglich, etwas Geld zur Ernährung seiner Familie zuverdienen. Einige Tage später führte seine Unerfahrenheit allerdingszu einer schwerwiegenden Verletzung denn beim Steinzerkleinern trafIsmael ein Steinsplitter genau in sein rechtes Auge. Die anderenLohnarbeiter setzten sich sofort für ihn ein, indem sie ihm etwasGeld gaben und ins Krankenhaus brachten, doch die Ärzte konntenIsmaels Augenlicht nicht mehr retten, seitdem ist er halbblind. DieHoffnungen der Familie, die durch Ismaels Lohnarbeit entstandenwaren, verwandelten sich in Sorgen und Leid. Die Kinder durften nichtmehr zur Schule gehen. Doch dann hörten sie, dass die StiftungMenschen für Menschen eine Hilfsaktion im Dorf plante und schließlichbekamen auch Ismael und seine Familie Unterstützung. "Die Katastropheder vergangenen Monate machte mich zu einer halbblinden Person. Aberobwohl ich mein rechtes Auge verloren habe, habe ich nie die Hoffnungaufgegeben mit meiner Familie weiterleben zu können. Dank derMaßnahmen von Menschen für Menschen sind wir noch am Leben", erklärtIsmael.Im Moment wird die Familie Mohammad mit Essensrationen durch dasHilfsprogramm versorgt und die Kinder, die die Schule abbrechenmussten, können den Unterricht wieder besuchen. Die zur Verfügunggestellten Nahrungsmittel werden die Familie nun für einen Monaternähren können, doch Ismael hofft sehr auf eine Verlängerung desHilfsprogramms durch Menschen für Menschen, da die Familie wenigstensdie nächsten vier Monate bis zur nächsten Ernte keine anderenMöglichkeiten hat, an Nahrung zu kommen.Spendenaufruf"Wir benötigen dringend Spenden, damit wir den Menschen inÄthiopien helfen können", bittet Peter Renner, Vorstand der StiftungMenschen für Menschen: "Lassen Sie uns nicht tatenlos zusehen, wieKinder, Frauen und Männer Hunger leiden" (Spendenkonto: IBAN:DE64701500000018180018 bei der Stadtsparkasse München oder überhttps://www.menschenfuermenschen.de/online-spenden/).Menschen für Menschen wird die Nahrungsmittelhilfe außerhalb deraktuell zwölf Projektregionen in Äthiopien durchführen. In Agarfaerhalten dann 16.500 Menschen monatlich pro Person 15 kg Getreide,1,5 kg Hülsenfrüchte und 0,5 Liter Speiseöl. Kleinkinder, schwangereund stillende Frauen bekommen außerdem proteinreicheErgänzungsnahrung (Famix).Weitere Informationen zur Lage in Äthiopien:http://www.unocha.org/ethiopiaInformationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für Menschen:Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftungträgt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für sozialeFragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit inzwölf Projektgebieten mit über 740 fest angestellten und fastausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.