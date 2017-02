Dürre bedroht Millionen Menschenleben in Ostafrika / Aktion Deutschland Hilft fordert mehr Unterstützung von Gebern für humanitäre Hilfe

Bonn (ots) - "Ostafrika steuert auf eine Hungerkrise zu. Doch denHilfsorganisationen fehlt das Geld für umfangreiche Hilfe. Hier sindauch internationale Geber gefordert", appelliert Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". So plantdie diesjährige deutsche G20-Präsidentschaft eine Konferenz zum Thema"Partnerschaft mit Afrika" im Juni 2017. Diese soll sich gezielthumanitären und entwicklungspolitischen Themen widmen. "Es reichtnicht, erst im Juni darüber zu sprechen", mahnt Roßbach. "Diehumanitäre Lage in Ostafrika ist akut. Die Politik muss jetzthandeln."Mehr als 15 Millionen Menschen sind am Horn von Afrika von denFolgen der anhaltenden Dürre betroffen. Allein in Äthiopien müssen5,7 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln und sogar über 9 MillionenMenschen mit Trinkwasser unterstützt werden. 6,2 Millionen Menschenbenötigen in Somalia dringend humanitäre Hilfe. So sindschätzungsweise eine Million Menschen akut unter- oder mangelernährt.Über 320.000 davon sind Kinder unter fünf Jahren, 50.000 von ihnendroht der Hungertod. Im Südsudan benötigen nahezu 7,5 MillionenMenschen humanitäre Hilfe. Mehr als eine Million Kinder unter fünfJahren sind überdies akut unterernährt, darunter befinden sich mehrals 273.000 in einer lebensbedrohlichen Lage. In Kenia fehlt esaußerdem 2,7 Millionen Menschen an Nahrungsmitteln. Aufgrund derdramatischen Lage hat die kenianische Regierung dort den nationalenNotstand ausgerufen."Wir sehen hier in der Region ähnliche Warnsignale wie 2011, alsüber eine Viertel Million Menschen während der damaligen Hungersnotallein in Somalia starben. Im Flüchtlingscamp Dadaab, wo ich geradewar, leben bis heute viele Menschen, die damals vor dem Hunger inSomalia flohen", berichtet Ninja Taprogge von der HilfsorganisationCARE Deutschland-Luxemburg. "Wir dürfen auf keinen Fall wiederwarten, bis uns die Bilder sterbender Kinder erreichen. Das Leid derMenschen ist bereits jetzt sehr groß."Wasserquellen versiegen, Vieh verendet und Felder können nichtmehr bewirtschaftet werden. Die Bauern verlieren ihre Existenz.Gleichzeitig steigen die Preise für Lebensmittel. "Stellen Sie sichvor, Sie müssten plötzlich das Dreifache für ein Brot bezahlen,könnten aber Ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten", erläutertManuela Roßbach. "Vielen Menschen in Äthiopien, Kenia, Somalia unddem Südsudan fehlt es akut an lebensnotwendigen Ressourcen."Aktion Deutschland Hilft nimmt Spenden für die Not leidendenMenschen in Ostafrika entgegen:Stichwort "Hilfe für Ostafrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deHinweis an Redaktionen: Aktion Deutschland Hilft vermittelt gerneInterviewpartner zur Situation am Horn von Afrika. Bitte kontaktierenSie die Pressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de .Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenratangehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell