Dürr will Aktionäre mit steigender Dividende belohnen

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr will wie bereits angekündigt an seine Aktionäre eine höhere Dividende zahlen.



Geplant ist eine Ausschüttung in Höhe von 2,10 Euro je Aktie, wie Dürr am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mitteilte. "Die vorgeschlagene Anhebung bedeutet die siebte Dividendenerhöhung nacheinander", sagte Konzernchef Ralf Dieter laut Mitteilung. Ende Februar hatte Dürr bei der Vorlage der Jahreszahlen eine erhöhte Dividende in Aussicht gestellt.

Zudem hatte Dürr angekündigt, angesichts politischer Unsicherheiten zurückhaltend fürs laufende Jahr zu planen. Dies hatte bei Experten, die den Ausblick für zu konservativ hielten, für Enttäuschung gesorgt. Das Hauptgeschäft von Dürr sind Lackieranlagen und Roboter für die Autoindustrie./fbr/edh