Dürr: Der gute Ruf entscheidet über den Erfolg!

seit einigen Jahren verleiht der US-Autobauer Ford seinen World Excellence Award. Der jährlich verliehene Preis ehrt die weltweit besten, leistungsstärksten sowie zuverlässigsten Zulieferer des Mega-Autokonzerns. Als wichtiger Ford-Zulieferer darf sich das Maschinenbau-Unternehmen Dürr nun bereits zum zweiten Mal in Folge über den Erhalt der anfangs erwähnten Ehrung freuen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des deutschen Konzerns hervor.

„Gold Award“

So gewann Dürr den „Gold Award“ zum einen für die Erneuerung der Ford-Lackiererei in Valencia (spanische Ostküste), und zum anderen für die gemeinsam mit Ford betriebene Entwicklung von umweltfreundlichen Produktionsentwürfen.

Auch in Zukunft will man „Top-Leistungen“ erbringen

Bruno Welsch, Nordamerika-Chef bei Dürr, nahm die Auszeichnung sichtlich berührt entgegen und betonte: „Unser Ziel ist es, die Produktionseffizienz unserer Kunden mit innovativen Technologien und Services zu steigern. Wir freuen uns, dass wir diese Kompetenz bei Ford einmal mehr unter Beweis stellen konnten. Der World Excellence Award spornt uns an, auch bei zukünftigen Projekten Top-Leistungen für Ford zu erbringen.“

Ein wahrer Glücksfall

Für einen Zulieferer-Konzern wie Dürr ist jener Award meiner Meinung nach ein wahrer Glücksfall. Denn: Die Ehrung zeigt anderen potentiellen Kunden, dass man bei Dürr an der richtigen Adresse ist. Gerade in Zeiten, in denen die Autoindustrie von zunehmenden Problemen mit den wichtigen Zulieferern geprägt ist, dürfte diese Ehrung das Selbstvertrauen deshalb umso spürbarer aufpolieren.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.