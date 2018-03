Dürr: Weiterhin absturzgefährdet!

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Liebe Leser,

die Dürr-Aktie markierte am 1. November 2017 bei bei 120,55 Euro ein neues Allzeithoch. Seitdem befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Im Februar wurde der seit einem Jahr bestehende langfristige Aufwärtstrend gebrochen. Es kam in den Tagen nach dem Trendbruch zwar noch zu einem Rücklauf an den gebrochenen Aufwärtstrend, doch zum Ende des Monats scheiterte die Aktie bei dem Versuch, die ebenfalls gebrochene 50-Tage-Linie wieder zu überwinden.

Anfang März war die Aktie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.