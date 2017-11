Dürr: Solide Zahlen für den Anlagen- und Maschinenbauer!

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

der im MDax notierte Anlagen- und Maschinenbauer Dürr hat am heutigen Mittwoch seine Geschäftszahlen für das 3. Quartal und für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2017 vorgelegt. Die Dürr-Aktie, die seit Jahresbeginn sehr gut gelaufen war, verlor daraufhin deutlich an Wert. Warum die Dürr-Aktie heute nachgegeben hat und wie ich diese Aktie augenblicklich einschätze, erfahren Sie gleich. Zunächst möchte ich Ihnen einen Überblick über das aktuell vorgelegte Zahlenwerk von Dürr geben.

Die aktuellen Zahlen von Dürr in der Übersicht

Dürr hat in den ersten 9 Monaten dieses Jahres sowohl den Auftragseingang als auch den Umsatz und Gewinn gesteigert und strebt im Gesamtjahr nach wie vor ein Rekord-Bestellvolumen von bis zu 3,8 Mrd. Euro an.

Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um die Effekte aus dem Verkauf der Dürr-Ecoclean-Gruppe (industrielle Reinigungstechnik) im März 2017, stieg der Auftragseingang im 9-Monats-Zeitraum um 7,4% auf 2,89 Mrd. Euro. Ohne die Bereinigung um den Ecoclean-Verkauf betrugen die Zuwächse +2,3% beim Auftragseingang und +2,6% beim Umsatz. Der operative Gewinn (EBIT) stieg überproportional zum Umsatz um 17,9% auf 214,1 Mio. Euro.

Die operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) lag mit 8% nach 9 Monaten in der für das Gesamtjahr angepeilten Bandbreite von 7,5 bis 8,25%. Der Nettogewinn legte um 24,1% auf 149,7 Mio. Euro zu. Zwar fiel der Auftragseingang im 3. Quartal mit 815,2 Mio. Euro etwas verhaltener aus, doch Dürr-Chef Ralf Dieter setzt auf ein stärkeres Schlussquartal. „Aufgrund der noch bis Jahresende anstehenden Auftragsvergaben in der Automobilindustrie und der weiterhin starken Nachfrage nach Holzbearbeitungsmaschinen sind wir sehr zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen“, so Dieter.

Dürr-Tochter Homag im Fokus

Apropos Holzbearbeitungsmaschinen: Diesen Bereich deckt Dürr seit 2014 mit dem mehrheitlich übernommenen – aber immer noch börsennotierten – Maschinenbauer Homag ab. Homag ist führend in der Herstellung von Holzbearbeitungsmaschinen und liefert seit Jahren starke Zahlen ab.

Das macht sich auch bei der Wertentwicklung der Homag-Aktie bemerkbar. Die Homag-Aktie, die ich in meinem Börsendienst „Depot-Optimierer“ im Dezember 2013 zum Kauf empfahl, hat seither um rund 250% zugelegt.

Dies aber nur als kleiner Exkurs, damit Sie sich nicht wundern, was das Unternehmen Dürr, das ansonsten eher für Lackieranlagen für die Automobilindustrie bekannt ist, mit Holzbearbeitungsmaschinen zu tun hat.

Warum die Dürr-Aktie heute nachgibt

Kommen wir nun abschließend noch zu der Frage, warum die Dürr-Aktie heute trotz mindestens solider Zahlen nachgibt. Meine Einschätzung dazu: Nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten sehr gut gelaufen ist, hatten einige Anleger mehr als „nur“ solide bis gute Zahlen erwartet.

Zudem dürfte der im 3. Quartal etwas schwächelnde Auftragseingang für Verunsicherung gesorgt haben. Aus meiner Sicht ist die Dürr-Aktie auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau eine solide Halte-Position.

