Dürr: Die Rekordjagd geht weiter

Dürr steht vor einem weiteren Rekordjahr. Schon im 1. Quartal stiegen der Umsatz um 8% und der Gewinn dank eines Sonderertrags aus dem Verkauf der Ecoclean um 63%. Der Auftragseingang lag mit 1,06 Mrd € ebenfalls über Vorjahresniveau. Dürr profitierte vor allem von der hohen Nachfrage nach Holzbearbeitungsmaschinen. Die Tochter Homag erhielt 31% mehr Aufträge. Die Autohersteller hielten sich mit Investitionen noch zurück. Mit dem Verkauf von Ecoclean entfallen 150 Mio € Umsatz.

Mittelfristig zwingt der Wandel hin zur Elektromobilität die Hersteller zum Ausbau ihrer Produktionskapazitäten

Dennoch will Dürr im Gesamtjahr einen Umsatz von 3,4 bis 3,6 Mrd € und einen Auftragseingang von 3,3 bis 3,7 Mrd € erzielen. Die operative Marge soll sich zwischen 7,5 und 8,3% bewegen. 2016 waren es 7,6%. Eine Anhebung der konservativen Ziele im Halbjahresbericht am 3. August ist wahrscheinlich. Zum einen verlief die Branchenmesse Ligna im Mai für Homag sehr erfolgreich, zum anderen konnte die Tochter ihre operative Marge bereits im 1. Quartal von 5,5 auf 7,1% verbessern.

Bis Jahresende rechnen wir mit weiteren Erfolgen bei der Optimierung der Produktionsprozesse. Zudem dürfte die Investitionstätigkeit in der Autoindustrie in den kommenden Monaten wieder anziehen. Mittelfristig zwingt der Wandel hin zur Elektromobilität die Hersteller zum Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Dürr rechnet vor allem mit einer steigenden Nachfrage nach effizienten Automatisierungssystemen für die Endmontage und will sich in diesem Bereich mit Zukäufen verstärken.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.