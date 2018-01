Dürr: Hier ist ordentlich Kurspotential vorhanden!

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Liebe Leser,

in einem überhitzten Bullenmarkt noch Perlen zu finden, die nicht am Ende ihrer Aufwärtsdynamik stehen, ist gar nicht so einfach. Mit dem im MDAX notierten Maschinen- und Anlagenbauer Dürr wurde solch ein Juwel gefunden. Der Konzern zeigt sich nach einer mehrere Monate andauernden Korrekturbewegung mittlerweile wieder deutlich erholt und macht sich daran, alte Höchststände zu erreichen. Wie wird sich die Aktie weiter entwickeln?

Drei wichtige Kennmarken sind zu beachten

Wenn Sie in den Wert investiert sind oder in den nächsten Wochen ein Investment planen, dann beachten Sie bitte diese drei wichtigen Kennmarken:

106,50 Euro. Der lang umkämpfte Widerstand, der schlussendlich gebrochen wurde und der Aktie zum aktuellen Aufwärtspotential verhilft. Sollte dieser Wert auch in den nächsten Tagen nicht mehr unterschritten werden, sind klare bullische Signale vorhanden.

120,55 Euro. Das bisherige Hoch, welches nun wieder angestrebt wird. Bis zu seinem Erreichen sind bereits hohe einstellige Prozentgewinne möglich. Nach einem Überschreiten steht dem Kurs die Welt nach oben weit offen.

100 Euro. An dieser Linie entlang verläuft der bestehende Aufwärtstrend. Ein Unterschreiten dieser wichtigen Marke würde das Chartbild in die Bärenrichtung driften lassen. Als nächste unterstützende Linie bei einem Abwärtsschwung wären noch die 95 Euro zu sehen. Ein Fall auch unter diese Marke kann zu einem enormen Abverkauf führen.

Jetzt bringt Cannabis auch Ihr Depot in Stimmung! +500 % Rendite dank des Cannabis-Booms!

Die Legalisierungswelle von Cannabis erreicht jetzt auch Ihr Aktiendepot! Machen Sie sich gefasst für die größte Anlagechance aller Zeiten. Dafür schenken wir Ihnen den Report „Der große Cannabis-Boom“. Erfahren Sie darin, welche Aktien jetzt durch die Decke gehen und Ihnen +500 % Gewinn bringen werden!

>> Klicken Sie dafür jetzt einfach HIER! Fordern Sie „Der große Cannabis-Boom KOSTENFREI an!

Ein Beitrag von Stefan Klotter.