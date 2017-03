Dürr: Deutsche AM zeigt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Die Deutsche Asset Management Investment GmbH (DeAM) hat bei der Dürr AG zugekauft und damit die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent überschritten. Mit Wirkung zum 23. Februar 2017 hielt das Tochterunternehmen der DWS-Gruppe insgesamt 1.111.708 Aktien, das entspricht einem Anteil am Kapital von 3,21 Prozent. Ankeraktionär ist die Heinz Dürr GmbH, dessen Mehrheitsgesellschafter und Namensgeber der Aufsichtsratsvorsitzende Heinz Dürr ist. Nach Angaben des Anlagen- und Maschinenbauers hält die Gesellschaft 25,3 Prozent an Dürr. Es folgt die Heinz und Heide Dürr Stiftung mit 3,468 Prozent. Die Familie Dürr will auch weiterhin an einer Beteiligung von über 25 Prozent festhalten. Der schwedische Pensionsfonds Alecta komt auf einen Anteil von 3,15 Prozent. Die Vorstände Ralf W. Dieter (CEO) und Ralph Heuwing (CFO) besitzen zusammen rund 0,5 Prozent am Dürr-Kapital. Der Aufsichtsrat ist geringfügig mit etwa 0,1 Prozent am Kapital beteiligt.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Dürr AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

ARBARIN, SICAV, S.A.

59,00

MainFirst – Top European Ideas Fund

7,32

BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND

6,81



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse