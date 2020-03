Dürr-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr ist in den vergangenen Tagen kräftig durcheinandergewirbelt worden. Vor zwei Wochen brach der Kurs im Zuge der ersten Korrekturwelle an den Märkten um fast 12 Prozent ein, konnte sich in der zweiten Wochenhälfte aber wieder erholen. Am Freitag kletterte die Aktie bis auf 28 Euro. Profitieren konnte der Anteilsschein dabei von den vorläufigen Jahreszahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



