Dürr-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus und deren Folgen für die Wirtschaft stehen die Märkte seit einigen Wochen massiv unter Druck. An der New Yorker Börse musste der Handel wiederholt ausgesetzt werden, da Dow Jones und S&P 500 derart hohe Verluste verzeichneten. Nach einer leichten Erholung am Dienstag kam es am Mittwoch zu einem weiteren Rücksetzer. Für DAX und MDAX ging es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung