Dürr-Aktie: Leerverkäufe nehmen leicht zu!

So langsam scheint die Dürr Aktie in Gefahr zu geraten, denn die Leerverkäufer erhöhen derzeit ihre Positionen. Der Vorreiter AKO Capital mit 1,54 %, der bereits seit Jahresbeginn seine Position immer weiter erhöhte, gibt den Ton an und beginnt allmählich in die Offensive zu gehen. Der Nachzügler BlackRock Investment Management baute seine Position ebenfalls weiter aus verleihen und befindet sich aktuell ...



