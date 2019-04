Dürfen Fußgänger einen Parkplatz freihalten? / R+V24: Aktion Verkehrsirrtümer

Wiesbaden (ots) - Gerade in deutschen Innenstädten sind Parkplätzeheiß begehrt. Doch darf ein Fußgänger eine freie Parklückereservieren, um einem Freund oder Bekannten die aufreibende Suche zuersparen? Nein, sind sich die Befragten der aktuellen Studie derR+V24-Direktversicherung einig (97 %). "Generell haben imöffentlichen Bereich alle Autofahrer das gleiche Anrecht auf einenParkplatz," stellt Anka Jost, Kfz-Expertin bei derR+V24-Direktversicherung, fest. "Verwehrt ein Fußgänger anderenAutofahrern den Zugang zu einem Parkplatz, kann das eine Nötigungbedeuten."Nach Straßenverkehrsordnung ist es so geregelt: Wer zuerst kommt,parkt zuerst. Ein Fußgänger, der einen Parkplatz blockiert und damiteigenmächtig ein Parkverbot ausspricht, dem kann dieses Verhalten alsNötigung ausgelegt werden. Es ist ebenso untersagt, einen Parkplatzmit Gegenständen zu blockieren. Im Falle einer Anzeige undVerurteilung drohen hohe Geldstrafen und Punkte in Flensburg. Darüberhinaus kann aus dem Freihalten schnell eine gefährliche Situationentstehen. "Blockiert ein Fußgänger eine freie Parkfläche, bringt erauch sich selbst in Gefahr", so Anka Jost. "Insbesondere, wenn erstehen bleibt, wenn ein anderer Autofahrer in diese Parklücke fahrenwill."Wie sollten Parkplatzsuchende reagieren?Zwar dürfen Parkplatzsuchende vorsichtig an den Fußgängerranfahren, um ihm zu signalisieren, dass er den Parkplatz räumensoll. Doch auch das ist kein Freifahrtschein zum "forschen drängeln",um ihn zum Weggehen zu zwingen. Das kann ebenfalls als Nötigunggelten. "Damit so eine Situation nicht eskaliert, sollten Autofahrerlieber nach dem Motto 'Der Klügere gibt nach' handeln und einenanderen Parkplatz suchen", rät Anka Jost.Aktion "Verkehrsirrtümer": Hintergrund der BefragungStimmt das? Oder doch nicht? Es gibt sehr viele Verkehrsirrtümer,die sich hartnäckig halten. Selbst langjährige Autofahrer kennenhäufig nicht die Antwort. Der Kfz-Direktversicherer R+V24 klärtdeshalb über die häufigsten Irrtümer im Straßenverkehr auf. Dazuführt die R+V24 regelmäßig Umfragen zu Verkehrs- und Autofragendurch, informiert über richtiges Verhalten und über gesetzlicheVorschriften. Näheres dazu: rv24.dePressekontakt:R+V24Anka JostRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTelefon: 0611 533-73306Telefax: 0611 533-77 73306E-Mail: presse@rv24.deInternet: www.rv24.deOriginal-Content von: R+V 24, übermittelt durch news aktuell