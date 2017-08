Dünne, großformatige Vorhangfassaden: Textilbeton macht's möglich (FOTO)

Albstadt (ots) -Durch den Einsatz von Textilbeton werden vorgehängte,hinterlüftete Betonfassaden immer populärer. Die nicht-metallischenBewehrungen der Fa. solidian erlauben dünnste Fassadenplattenzwischen 15 und 30mm und Formate von 10 bis 15m². Ermöglicht wirddies durch nicht-metallische Hochleistungsbewehrungen aus Carbon- undGlasfasern, die von solidian entwickelt wurden.Die richtige Auswahl der Bewehrungen treffen die Bauingenieure vonsolidian und erstellen statische Berechnungen. Eine allgemeinebauaufsichtliche Zulassung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden istbeim DIBt beantragt und soll Ende 2018 erteilt werden. Bis zurErteilung werden Vorhangfassaden durch Zustimmungen im Einzelfallbauaufsichtlich geregelt - die Experten von solidian unterstützenhier, insbesondere durch eine Vielzahl von vorliegendenVersuchsergebnissen.Die Kompetenz von solidian liegt in der Herstellung von ebenenBewehrungen bis hin zu Freiformflächen. Dies ermöglicht denArchitekten neue, kreative Formen und großformatige Fassaden mitwenigen Fugen zu entwerfen. Neben den Formen kann der Architekt mitFarben und Oberfläche spielen. Die Gesamtheit der Varianz macht dieTextilbeton- Vorhangfassade zu einer attraktiven Anwendung für dieAußenhaut von jeglichen Gebäuden.Auch für die Investoren bietet die Betonvorhangfassade enormeVorteile. Zweifelsohne kann durch die gestalterischen Möglichkeitenein individuelles optisches Erscheinungsbild erreicht werden. Aberauch wirtschaftliche Aspekte wie Raumgewinn, Einsparung vonRessourcen und Energie, Erhöhung der Lebensdauer der Fassade etc.sprechen für eine schlanke, filigrane Betonvorhangfassade. DieBetonfertigteilwerke haben Vorteile durch Materialeinsparung, derReduzierung der Transportkosten und im Handling.Inzwischen wurde eine Vielzahl von Betonvorhangfassaden mitsolidian Bewehrungen in Europa und USA realisiert. Jedes Bauwerkwurde durch die Freiheitsgrade der nicht-metallischen Bewehrungeinzigartig gestaltet. Neben der individuellen Gestaltung bestehtnatürlich auch die Möglichkeit, die Außenhaut mit einem einfachen,kleinformatigen Raster zu erstellen und die Vorteile der hochwertigenBetonfassadenplatten zu nutzen.solidian ist der führende Anbieter von textilen Bewehrungen fürden Betonbau. Beim Bauen mit Textilbeton kommen Carbon-, Glas- oderBasaltfasern anstatt Stahl zum Einsatz, so dass eine korrosionsfreie,leichte und dauerhafte Bauweise möglich ist. Das Material erlaubtneuartige architektonische Konstruktionsformen bis hin zuFreiformflächen. Baufällige Betonkonstruktionen können durchTextilbeton dauerhaft saniert werden. solidian bringt die Technologievoran und produziert Bewehrungen in eigener Fertigung. Gemeinsam mitPartnern werden innovative Betonbauteile und Anwendungsmöglichkeitenrealisiert.Pressekontakt:DAS ACHTE GEBOTWerbeagentur GmbHGröninger Weg 774379 IngersheimAnsprechpartner:Ilka LochmannTel. +49 (0) 7142.7 74 76-0lochmann@dasachtegebot.dewww.dasachtegebot.deOriginal-Content von: solidian GmbH, übermittelt durch news aktuell