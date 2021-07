Düngerpreisrally treibt K+S an

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

KASSEL (dpa-AFX) - Die Preisrally an den Agrarmärkten treibt die Gewinne des hessischen Düngerproduzenten K+S an.



Auf Basis vorläufiger Zahlen habe sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 110 Millionen Euro mehr als verdoppelt, teilte der MDax -Konzern am Dienstagnachmittag in Kassel mit. Die endgültigen Resultate werden am 12. August veröffentlicht. Die Aktien von K+S legten auf die Nachricht hin zu und stiegen zuletzt um mehr als zwei Prozent./mis/he