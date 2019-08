Unterföhring (ots) - Neue Teams, neue Herausforderungen, neueReisen: Tokio Hotel, Charlotte Roche, Sophia Thomalla, Marteria, PaulJanke, Edin Hasanović, Max Giesinger, Mario Basler, H.P.Baxxter, Simon Gosejohann, Thorsten Legat und Jeannine Michaelsenduellieren sich für Joko & Klaas um die Welt. In neuen Folgen von"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" schicken KlaasHeufer-Umlauf und Joko Winterscheidt ihre Teams mit spektakulärenAufgaben um den ganzen Globus - von Taiwan über Russland bis nachMexiko.Wer findet für das Team seines Gegners die größtenHerausforderungen? Welches Team kann in Extremsituationen bestehen?Wer gewinnt am Samstag, 31. August, um 20:15 Uhr, erstmals live aufProSieben mit seinem prominenten Team den Weltmeistertitel? Triumphoder Niederlage: Die Entscheidungen über die Länderpunkte und denWeltmeistertitel fallen zwischen Joko & Klaas im Studio. JeannineMichaelsen moderiert das Kräftemessen der beiden Teams.Produziert wird "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen TeamKlaas" von der F.L.O.R.I.D.A TV GmbH."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - am Samstag,31. August, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn.Hashtag zur Show: #DudWBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 [89] 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell