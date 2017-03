Das Duell der beiden besten Rückrunden-Teams der Bundesliga: der Klassiker Mönchengladbach gegen Bayern am Sonntag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Heribert Bruchhagen kehrt im "Topspiel der Woche" erstmals mitdem HSV nach Frankfurt zurück- Tim Borowski am Samstag ab 14.00 Uhr zu Gast in Dortmund- Falko Götz am Samstag ab 17.15 Uhr "08000 - du bist dr@uf!" freiempfangbar auf Sky Sport News HDBevor sich die Bundesliga in die zweiwöchige Länderspielpauseverabschiedet, hält der 25. Spieltag spannende Duelle an der Spitze,im Tabellenkeller und im Kampf um die internationalen Plätze bereit.Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend um 19.30 Uhr vonModerator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann in Dortmund,wo der BVB den FC Ingolstadt empfängt. Seinen Höhepunkt erreicht derSpieltag dann am Sonntagabend, wenn beim Klassiker BorussiaMönchengladbach gegen FC Bayern München die beiden bestenRückrunden-Mannschaften aufeinandertreffen.Tim Borowski am Samstagnachmittag zu Gast in BremenAm Samstag begrüßt Moderator Jan Henkel die Zuschauer ab 14.00 Uhraus dem Weserstadion. Zu Gast in Bremen ist der langjährigeWerder-Profi und Nationalspieler Tim Borowski. Sein Ex-Vereinempfängt den Tabellenzweiten RB Leipzig. Darüber hinaus kommt es amSamstagnachmittag unter anderem zum Kellerduell zwischen dem VfLWolfsburg und dem SV Darmstadt 98 sowie zum Aufeinandertreffen des 1.FC Köln gegen Hertha BSC.Diese und alle weiteren Begegnungen am Samstagnachmittag überträgtnur Sky als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Frankfurt - HSV im "Topspiel der Woche"Im Anschluss an die Nachmittagsspiele meldet sich SebastianHellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelderzum "bwin Topspiel der Woche" aus Frankfurt. Ihr ehemaligerExperten-Kollege und mittlerweile HSV-Boss Heribert Bruchhagen kehrterstmals mit seinem neuen Klub an die alte Wirkungsstätte zurück. DasDuell in der Commerzbank-Arena macht deutlich, wie eng es in derBundesliga in dieser Saison zugeht: Die Eintracht auf Tabellenplatzsechs und den HSV auf dem 16. Rang trennen derzeit nur neun Punkte.Der Klassiker Gladbach - Bayern am Sonntagabend live bei Sky ZumAbschluss des Spieltags steht dann nicht nur einer der großenKlassiker der Bundesliga-Geschichte auf dem Programm, sondern auchdas Duell der beiden besten Mannschaften der bisherigen Rückrunde.Borussia Mönchengladbach empfängt den in der Rückrunde nochungeschlagenen Tabellenführer FC Bayern München. Sky berichtet ab17.00 Uhr live aus dem Borussia-Park.Direkt im Anschluss an die Partie rundet "Sky90 - die KiaFußballdebatte" den 25. Spieltag ab. Moderator Patrick Wasserziehrbegrüßt die Zuschauer um 19.30 Uhr."08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport NewsHDBereits nach den Begegnungen am Samstagnachmittag können dieZuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bistdr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöckerdiskutieren. Zu Gast ist dieses Mal der ehemalige Bundesliga-Profiund -Trainer Falko Götz, der als Spieler vor allem für Bayer 04Leverkusen und den 1. FC Köln aktiv war und als Trainer unter anderemfür Hertha BSC und 1860 München arbeitete.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 25. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:19.30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt auf Sky SportBundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: SV Werder Bremen - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga2 HD15.15 Uhr: 1. FC Köln - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: FC Augsburg - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - SV Darmstadt 98 auf Sky SportBundesliga 6 HD17.15 Uhr: "08000 - du bist dr@uf!" auf Sky Sport News HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": Eintracht Frankfurt -Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Camauf Sky Bundesliga 3 HDSonntag:15.00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 auf Sky SportBundesliga 2 HD17.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München auf SkySport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD19.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell