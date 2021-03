Wegberg/Erkelenz (ots) - Kitchen Impossible mit Alexander Wulf auf VOX und TVNOW - und die "Sternebox" des Michelin-Sternekochs kommt direkt zu Ihnen nach Hause! Das Unternehmen Landhaus Teigwaren Müller GmbH & Co. KG macht es möglich. Nach der gestrigen TV-Ausstrahlung des Kochduells Mälzer/Wulf war die erste Produktion der "Alex´ Sternebox" binnen weniger Stunden im neuen Online-Shop von "der BioMüller" ausverkauft. Die Neuproduktionen werden in der 2. Märzwoche ausgeliefert.Die Geschäftsführer Reinhold und Domenica Müller arbeiten für ihr Label "der BioMüller" mit dem russischen Sternekoch zusammen; es wurde eine Kooperation für mehrere Jahre geschlossen. Alexander Wulf, Aufsteiger des Jahres 2020, stellt speziell für das niederrheinische Unternehmen seine "Sternebox" nach seinen Rezepten zusammen. Das Duell gegen Tim Mälzer konnte er haushoch gewinnen. Vertrieben werden die Gourmet-Boxen über den neuen BioMüller-Online-Shop, dem "Troyka" Online-Shop von Sternekoch Alexander Wulf und das Genussnetzwerk Jeunes Restaurateurs DÉurope (JRE) der europäischen Sterneköche.Die exklusiven Sterne-Menüs - mit Zutaten jeweils für bis zu 6 Personen -lassen sich einfach zubereiten und kosten pro Online-Bestellung 59,00 Euro. Sternekoch und die BioMüller-Geschäftsführung sind sich einig: "Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, das es so auf dem Markt noch nicht gibt. Ein absolutes kulinarisches Highlight für jedermann!"Das Unternehmen Landhaus Teigwaren Müller setzt bei seinen Produkten ausschließlich auf Regionalität, so ist es unabhängig vom internationalen Rohstoffmarkt, was mit einem Wettbewerbsvorteil hinsichtlich stabiler Einkaufspreise einhergeht. Ein Großteil der Rohstoff wird auf den eigenen landwirtschaftlichen Flächen angebaut, darüber hinaus von Vertrags-Landwirten, die allesamt BIOLAND-zertifiziert sind. Hierfür wurde eigens der Verein "Biobauern NRW e.V." gegründet.Jetzt wollen Reinhard und Domenica Müller die Wachstums-Chancen nutzen, die sich am Bio-Markt abzeichnen: 15 Mrd. Umsatz aktuell in Deutschland - mit 2-stelligen Wachstums-Prognosen. "Wir suchen per Crowdfunding-Kampagne auf der Nachhaltigkeits-Plattform Econeers engagierte Investoren, denen Tierwohl und Umweltschutz genauso wie uns am Herzen liegen", so das Unternehmerehepaar.Das Crowdfunding-Kapital soll u.a. für den Um- und Ausbau im Biobereich, für die Erweiterung der vorhandenen Produktions- und Lagerkapazitäten und zur Entwicklung des Online-Shops genutzt werden und auch in die Forschung und Entwicklung weiterer Verpackungskonzepte fließen.Bei dem Investment - möglich ab 250 Euro - handelt es sich um ein qualifiziertes Nachrangdarlehen mit 5 Jahren Laufzeit (31.12.2025) und einer geplanten Rendite von 6 % jährlich. Bei einem Investment bis Montag, 01.03.2021, 23.59 Uhr, verspricht der Early-Bird-Bonus 7 % statt 6 % Zinsen p.a. Die erste erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne fand im 2. Halbjahr 2019 bei Econeers statt.www.derbiomueller.dewww.muellernudel.dehttps://www.econeers.de/investmentchancen/teigwarenmuellerSternekoch Alexander Wulf im Duell mit Tim Mälzer:https://ots.de/PpRv5jPressekontakt:Reinhold und Domenica MüllerRebhuhnweg 3341844 WegbergTelefon: +49 2434 99 28 006Mobil: +49 152 08553106E-Mail: info@muellernudel.deOriginal-Content von: Landhaus Teigwaren Müller, übermittelt durch news aktuell