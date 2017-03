Unterföhring (ots) -Extremsportler gegen Musical-Superstar - wer gibt im Duell derMuskeltiere den Ton an? Joey Kelly (44) tritt gegen Alexander Klaws(33) bei "Schlag den Star" am Samstag, 11. März 2017, um 20:15 Uhr,live auf ProSieben an. Wie schlagen sich der Hochleistungssportlerund der Musical-Superstar in Fitness-, Wissens- oderGeschicklichkeitsspielen? Welches Muskeltier setzt sich durch undsiegt über seinen Gegner?Bei "Schlag den Star" kämpfen Joey Kelly und Alexander Klaws inbis zu 15 Spielrunden um 100.000 Euro. Kommentiert werden die Spielevon Elmar Paulke. Elton führt durch den Abend und begrüßt alsmusikalische Show-Acts Yvonne Catterfeld, Tokio Hotel undSoul-Sängerin Joy Denalane live im "Schlag den Star"-Studio.Joey Kelly (44) feierte mit der Kelly Family musikalische Rekorde:Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern gehört die Gruppe zu denerfolgreichsten Musik-Acts der vergangenen Jahrzehnte. Seit Mitte derNeunziger betreibt Kelly Ausdauersport. Mit über 50 Marathonläufen,der Teilnahme am Ironman und dem Ultraman und anderenHerausforderungen wie beispielsweise einem zehntägigen Wettlauf zumSüdpol bei 40 Grad minus, hat sich Kelly einen Namen alsExtremsportler gemacht. Joey Kelly holte unter anderem vier Mal Goldbei der "TV total Wok-WM", zwei Mal Gold beim "TV total Turmspringen"und siegte sieben Mal bei der "TV total Stock Car Crash Challenge".Alexander Klaws (33) ist Musiker und ausgebildeter Musical-Sängerund wurde für seine Rolle beim Disney-Musical "Tarzan" gefeiert, dieer drei Jahre lang in Hamburg und bis Ende April noch in Oberhausenverkörpert. Abend für Abend läuft er hier zu sportlichen undakrobatischen Höchstleistungen auf, fliegt vier Meter pro Sekunde ander Liane über die Köpfe der Zuschauer. Kondition beweist er nichtnur im Theater - 2003 "bezwang" er Pop-Titan Dieter Bohlen und warder erste Gewinner der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar".Darüber hinaus stand der bekennende BVB-Fan und frischgebackene Vaterunter anderem für "Tanz der Vampire", "Jesus Christ Superstar" oder"Saturday Night Fever" auf der Bühne und wurde für seine Leistungenmehrfach ausgezeichnet. Klaws hat zwei Nummer-eins-Alben undverkaufte in seiner Karriere als Popmusiker bis heute mehr als dreiMillionen Tonträger."Schlag den Star" - am Samstag, 11. März 2017, um 20:15 Uhr, liveauf ProSiebenHashtag zur Show: #SdSBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell