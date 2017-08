Unterföhring (ots) - Arzt-Einsatz beim Duell, Mister GermanyDominik Bruntner darf das karge "Nichts" gegen das Luxusleben im"Alles" eintauschen, Ballermann-Sänger Willi Herren legt unter Träneneine intime Drogenbeichte ab und "Eis am Stiel"-Star Zachi Noy hülltsich im "Alles" nach dem Duschen in einen originalen Bademantel von"Playboy"-Gründer Hugh Hefner. Die zweite Folge "Promi Big Brother"erzielte am Samstagabend in der Late Prime gegen starkeSportkonkurrenz gute 10,7 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).Das geschah außerdem in der zweiten Live-Show: Nachdem in derAuftaktshow der "Alles"-Bereich enthüllt und eröffnet wurde,überrascht Big Brother seine Luxusbewohner erstmals live: Eloy deJong, Willi Herren, Zachi Noy und Dominik Bruntner werden im Haus miteiner Champagner-Pyramide beglückt. Bei den Bewohnern im "Nichts"steigt hingegen das Verlangen nach einem begehrten Platz im Luxus,denn Big Brother lässt die acht Prominenten bei der Überraschungdurch die Rollläden zwischen den Bereichen zusehen.Stattdessen hält der große Bruder für das "Nichts" die nächsteLive-Herausforderung bereit, bei der sie sich wertvolle Münzen fürden Big Spender - und damit für den Kauf von einfachen Dingen fürihren Alltag, die es im "Nichts" nicht gibt - erarbeiten können. FürSteffen von der Beeck und Jens Hilbert geht es bei "Betonklotz"körperlich zur Sache. Im Inneren des Betons hat Big Brother nämlichdie Münzen versenkt. Da helfen nur ein Vorschlaghammer undMuskelkraft. Die Frauen können sich hingegen im Duell kraftvollbeweisen: die "Promi Big Brother"-Zuschauer schicken Sarah Knappikund Evelyn Burdecki ins Duell "Kurz und Klein". Welche der beidenwird sich einen Platz im Luxusbereich erkämpfen?Aktuelle Bewohner im "Alles":Eloy de Jong, Willi Herren, Zachi Noy, Dominik BruntnerAktuelle Bewohner im "Nichts":Sarah Kern, Steffen von der Beeck, Jens Hilbert, Evelyn Burdecki,Milo Moiré, Maria Hering, Claudia ObertInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterialrund um "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August,täglich in SAT.1- täglich live um 22:15 Uhr- Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 UhrBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 13.08.2017 (vorläufig gewichtet: 12.08.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell