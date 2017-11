Mit Düften heilen

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gerüche beeinflussen oft ganz unbewusst unser Denken, unsereHandlungen und Entscheidungen. Wir können Düfte aber auch bewusst zumBeispiel für unsere Gesundheit einsetzen. Wie das genau funktioniert,erklärt uns Dagmar Ponto:Sprecherin:Mit Düften heilt man schon seit über tausend Jahren und setzt sieauch heute noch zur Linderung von Beschwerden ein. Auch Forscherwissen, dass sich ätherische Öle für die Gesundheit von Groß undKlein nutzen lassen, schreibt das Apothekenmagazin "Baby undFamilie". In welchen Bereichen ätherische Öle eingesetzt werdenkönnen, erklärt uns Chefredakteurin Stefanie Becker:O-Ton Stefanie Becker: 16 Sekunden"Eine Aromatherapie wird zum Beispiel bei Geburten, schlechtheilenden Wunden oder antibiotikaresistenten Keimen eingesetzt. Vieleätherische Öle können gegen Bakterien, Pilze oder sogar Viren etwasbewirken. Und sie haben den Vorteil, dass sie selbst keineResistenzen bilden."Sprecherin:Weitere Vorteile ätherischer Öle sind die vielfältigenAnwendungsmöglichkeiten:O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Man kann zum Beispiel ätherische Öle inhalieren, und die Aromengelangen dann über die Nase ins Blut und Gehirn. Oder man legt beiErkältung einen Brustwickel mit Thymian-, Anis-, oder Fichtennadelölan. Man kann ätherischen Öle auch bei Massagen einsetzen oder sie ineinen Duftstreamer füllen und so die Raumluft verbessern."Sprecherin:Aber nicht nur Erwachsene profitieren von der heilenden Wirkung,auch bei Kindern kann man eine Aromatherapie anwenden:O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden"Nur in Absprache mit dem Kinderarzt sollten ätherische Öle beiden Kleinen eingesetzt werden und dann auch immer stark mit Wasserverdünnt. Die meisten ätherischen Öle werden von Kindern gutvertragen. So kann man zum Beispiel bei Ein- und Durchschlafproblemendes Kindes, Lavendelöl mit Wasser verdünnt in eine Duftlampe füllen.Nach kurzer Zeit verbreitet sich dann der entspannende Duft und kannseine beruhigende Wirkung entfalten."Abmoderationsvorschlag:Beim Kauf sollte man darauf achten, dass der geschützte Begriff"naturrein" auf dem Fläschchen steht, denn dann sind keinesynthetischen Stoffe enthalten, empfiehlt "Baby und Familie".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell