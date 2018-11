Düfte und Kosmetik: Weihnachten 2018 wird omnichannel gekauft / Beim Onlineshopping legen die Konsumenten wert auf Sicherheit

Berlin (ots) - Beautyprodukte werden auch in diesem Jahr wiederunter jedem zweiten Weihnachtsbaum hierzulande liegen. Knapp 50Prozent der Deutschen planen, Kosmetik oder Düfte zu verschenken -ein solcher Anteil entfällt ansonsten nur noch auf Bargeld bzw.Gutscheine. Die Ausgabebereitschaft bleibt ungebrochen hoch. Dabeierfüllen mehr als die Hälfte der Schenkenden einen besonderenKosmetikwunsch. Das hat eine repräsentative Untersuchung von KantarTNS und VKE-Kosmetikverband ergeben.Über 60 Prozent der Befragten beabsichtigen 2018 bis zu 100 Eurofür duftende und hautpflegende Geschenke auszugeben. 25 Prozent habensogar ein Budget bis zu 200,- Euro. Allerdings wollen in diesem Jahrauch elf Prozent der Kundinnen und Kunden komplett auf Geschenkeverzichten; zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Gekauft werden zu 63Prozent Düfte, gefolgt von sog. Sets (45 Prozent) und einzelnenPflegeprodukten (33 Prozent).Als Kaufort bleibt der stationäre Fachhandel stabil: eine großeMehrheit von 70 Prozent der Umfrageteilnehmer wird Beauty überwiegendoder sogar ausschließlich im Ladengeschäft kaufen. Kaufentscheidendsind hier die unmittelbare Verfügbarkeit und die Möglichkeit zutesten. Auch die Kaufinspiration erfolgt in vielen Fällen offline:ganz klassisch beim Schaufensterbummel, vor allem aber im Handel oderaber auch durch persönliche Gespräche mit Freunden und Bekannten.Durchaus problematisch: diejenigen die ihre Geschenke überwiegendonline kaufen, lassen sich zu 45 Prozent vom Angebot in denGeschäften überzeugen."Eine der entscheidenden Stärken des Facheinzelhandels ist diepersönliche Beratung. Im Geschäft wird getestet, es wird verglichen,Proben werden mitgenommen und am Ende steht die Parfümerie mit leererKasse da, weil dann doch bequem vom Sofa aus geshoppt wird. WerDienstleistungen in Anspruch nimmt, sollte auch dafür bezahlen - alsoentweder vor Ort oder im autorisierten Onlineshop des besuchtenHändlers kaufen", sagt Martin Ruppmann, GeschäftsführerVKE-Kosmetikverband.Beim Onlineshopping punkten dann vor allem die Bequemlichkeit unddie Möglichkeit des besseren Preisvergleiches. Affiliate Linksspielen noch nicht die ganz große Rolle. Bisher haben nur 28 Prozentdiese Möglichkeit des Einkaufs genutzt.Sicherheit beim Onlineshopping steht beim Verbraucher ganz obenauf der Agenda. So sind für über zwei Drittel der bundesdeutschenKonsumenten Gütesiegel, die die Sicherheit der Internet-Einkäufezertifizieren, wichtig bzw. sogar sehr wichtig.Auch für die VKE-Mitgliedsunternehmen hat das Thema Sicherheit imNetz deshalb einen hohen Stellenwert. Bereits seit Ende 2013 könnenautorisierte Vertragshändler der VKE-Mitgliedsunternehmen ihreOnlineshops über ein eingetragenes Siegel auf der Startseitekennzeichnen. "Mit dieser verbraucherschützenden Initiative erhaltendie Kunden die Gewissheit, dass es sich beim Kaufort im Netz um einenseriösen Onlineshop handelt, der auf vertraglicher Basis qualitativeinwandfreie und sichere Originalprodukte verkauft. Mittlerweilehaben sich mehr als 500 Shops angeschlossen", erläutert MartinRuppmann.Die hohe Bedeutung des Weihnachtsgeschäftes belegen erneut dieErgebnisse der VKE-Mitgliederumfrage: So erwarten rund 52 Prozent derBefragten für das vierte Quartal eine positive Umsatzentwicklung, 17Prozent sogar eine sehr positive. Über 70 Prozent der befragtenUnternehmen bewerten die gegenwärtige, allgemeine Geschäftssituationin Deutschland noch als gut bis sehr gut. So hat sich der Umsatz in2018 für 34 Prozent der VKE-Mitglieder bislang positiv entwickelt,für 28 Prozent sogar sehr positiv. Lediglich 10 Prozent gaben an,ihre Erlöse seien in den ersten drei Quartalen des Jahres 2018zurückgegangen."Trotz der erfreulich positiven Einschätzung wappnet sich dieBranche für ein turbulentes Jahr 2019. Die Fusion Karstadt/Kaufhof,die Fortsetzung der strukturellen Veränderungen beim MarktführerDouglas, die Expansion von Sephora sowie die weiteren Schritte vonZalando ins selektive Beauty Business zeigen die enormenHerausforderungen. Dies wird für jede Menge Bewegung im Markt inallen Richtungen sorgen" sagt Martin Ruppmann.Als generelle Risiken für die Geschäftsentwicklung werden dieSchnäppchenmentalität der Verbraucher, eine zunehmendeMarktkonzentration im Handel, politische Unsicherheiten mit IhrenAuswirkungen auf das globale Wirtschaftsklima und zunehmendem Maßeder Fachkräftemangel gesehen.Über die UmfragenDie Ergebnisse der Kantar TNS-Untersuchung fußen auf einerqualitativen Befragung von 1.001 deutschen Konsumenten, die imNovember 2018 durchgeführt wurde. Die Befragten stellen einerepräsentative Stichprobe dar (Alters: zwischen 18 und 64).Diese Erkenntnisse wurden durch die Ergebnisse derMitgliederumfrage des VKE-Kosmetikverbandes im Oktober/November 2018ergänzt.VKE-Kosmetikverband e.V.Der VKE-Kosmetikverband wurde 1952 gegründet und nimmt diegemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der Distributeure bzw.Hersteller selektiv vertriebener Duft- bzw. Kosmetikprodukte inDeutschland wahr. Bei seiner Arbeit geht es dem VKE alsIndustriefachverband vor allem darum, das Eigenverständnis derDepotkosmetik innerhalb eines klaren ordnungspolitischen Rahmens zustärken und auf allen politischen und wirtschaftlichen Ebenen zumanifestieren. Der Verband ist kompetenter Ansprechpartner bei derGestaltung der Beziehungen Industrie/Handel und in Fragen rund um dieThemen Konsumentenverhalten, Marktdaten- und Studien, Branchentrendsund -entwicklungen. 