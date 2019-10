Dudenhöffer: Not drängt Fiat Chrysler zur Eile

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

ROM (dpa-AFX) - Der Automobilkonzern Fiat Chrysler (FCA), der mit dem französischem Opel-Mutterkonzern PSA Gespräche über einen Zusammenschluss führt, ist nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer in einer schwierigen Lage.



Diese dränge ihn zur Eile, sagte Dudenhöffer der Deutschen Presse-Agentur. "FCA hat keine Zeit, sie sind in einer sehr schwierigen Lage, weil sie keine Elektrofahrzeuge und nur alte Technologien haben. Sie brauchen dringend und schnell einen Partner", so Dudenhöffer.