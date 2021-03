Duckbill gibt den Abschluss seiner 50-Millionen-US-Dollar-Finanzierung unter der Führung von Temasek bekannt, ein neuer Rekord in der Branche

Shanghai (ots/PRNewswire) - Duckbill, die weltweit führende Container-Trucking/Drayage-Service-Plattform mit intelligenter Disposition und Transportmanagement, gab den Abschluss einer Kapitalbeschaffung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt, was die größte Finanzierung in der Branche darstellt.Diese Finanzierungsrunde wurde von Temasek angeführt, mit Beteiligung von Pavilion sowie von bestehenden Aktionären wie Future Capital, Discovery Fund, Shunwei Capital, Furong Capital, Zip Capital etc. Lighthouse Capital blieb in der Rolle des exklusiven Finanzberaters. Seit 2017 hat Duckbill mehrere Finanzierungsrunden abgeschlossen, wodurch sich die kumulierten Investitionen in das Startup-Unternehmen auf rund 100 Millionen US-Dollar belaufen, was es in Bezug auf die Höhe und Geschwindigkeit in dieser Hinsicht zum zweitgrößten Unternehmen in China macht."Im Jahr 2020 übertraf Chinas Außenhandelswert 4,65 Billionen US-Dollar und beherbergte 7 der 10 geschäftigsten Containerhäfen der Welt. Der Container-Drayage-Markt in China ist weltweit beispiellos und verzeichnet einen Jahresumsatz von mehr als 23 Milliarden US-Dollar. In diesem Zusammenhang erschließt Duckbill mit seiner fortschrittlichen, von Algorithmen gestützten Software und seinem Managementsystem enorme Möglichkeiten", sagt Herr Tang Hongbin, der Gründer von Duckbill.Herr Tang ist der Meinung, dass das Produkt von Duckbill viel umfassender ist als der Feight-Matching-Service, der von anderen Transportplattformen in Verbrauchermärkten angeboten wird. "Wir bedienen die Fabrik mit der ersten Meile Logistik für ihr Produkt, das ins Ausland geht", betonte Tang. "Was unsere Kunden brauchen, ist eine industrielle Stufenlogistik, die eine sichtbare, zuverlässige und effiziente Lösung auf der Basis einer großen Transportkapazität garantiert. Eine solche Kapazität ist nur in einem technologiegetriebenen Unternehmen wie Duckbill durch seine überwältigenden Vorteile sowohl in der IT- als auch in der Logistikbranche im Vergleich zu den bestehenden traditionellen und klobigen Akteuren vorhanden." Im Vergleich zu anderen Trucking-Plattformen, die sich auf Langstreckentransporte oder städtischen Gütertransport in China konzentrieren, hat Tang, der energische und ehrgeizige ehemalige IT-Manager, Ducksbill klug und entschlossen in eine komplexere, aber lukrative Nische gelenkt. Neben dem Transportservice bietet Duckbill auch wertsteigernde Dienstleistungen für Kunden an, wie z.B. Zollanmeldung, Ladungsüberwachung etc. Damit wird Service Excellence in der Branche neu definiert. Bis Ende 2020 bediente Duckbill 6.000 Spediteure und Verlader und transportierte 700.000 TEUs an Gütern durch China. Der Betrieb ist in Shanghai, Qingdao, Taichang, Ningbo und Shenzhen aktiv. Infolgedessen hat Duckbill seit 2017 einen CAGR von mehr als 220 % nach Umsatz erlebt."Wir sind digital, die Zukunft der Branche", sagte Tang, "vor unseren Kunden sind wir eine zuverlässige Lkw-Flotte mit 80000+ abonnierten Fahrern und einer Kapazität von 1000 Ladungen pro Tag". Dank unseres Vorsprungs in der Technik und im Geschäftsbetrieb sind wir zuversichtlich, bald 10-20 mal größer zu werden. Mit der neuen Finanzierungsrunde werden wir unseren Vorsprung bei den Produkten konstant halten, in alle wichtigen Häfen expandieren und weitere Produkte für unsere Kunden einführen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1470328/Duckbill.jpgPressekontakt:E-Mail: pr@duckbillscm.comOriginal-Content von: Duckbill, übermittelt durch news aktuell