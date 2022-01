Dublin warnt Fischer vor russischer Militärübung im Atlantik

DUBLIN (dpa-AFX) - Trotz Protesten der Regierung in Dublin und irischen Fischern soll eine russische Militärübung im Atlantik wie geplant stattfinden. In einer Benachrichtigung des irischen Verkehrsministeriums vom Donnerstag werden Schiffe gewarnt, sich im Zeitraum zwischen dem 3. und 8. Februar in einer Region am südwestlichen Ende der irischen 200-Meilen-Zone aufzuhalten. "Die Russische Föderation hat darauf hingewiesen, dass die Übungen den Gebrauch von Artillerie und das Abfeuern von Raketen beinhalten werden", hieß es in dem Schreiben. Daher gebe es "erhebliche Sicherheitsrisiken" für Schiffe.

Irische Fischer hatten zuvor angekündigt, die Militärübung durch Einfahrt in das Gebiet stören zu wollen. Wie der Fischereiverband ankündigte, könnten bis zu 60 Boote in dem Gebiet fischen, berichtete der irische Rundfunksender RTÉ am Dienstagabend. Das Areal gehört zur sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone (200-Meilen-Zone) Irlands und gilt als reich an Fischgründen. Die Fischer fürchten, die Schießübungen könnten einen negativen Einfluss auf die Bestände haben.

Verbandschef Patrick Murphy bezeichnete die Warnung der irischen Regierung als "Schande" und kündigte an, dennoch an den Plänen festzuhalten. Laut dem RTÉ-Bericht war jedoch noch am Donnerstag ein Treffen zwischen Vertretern der Fischer und der russischen Botschaft in Dublin geplant.

Russlands Botschafter in Irland, Juri Filatow, hat die Kontroverse als "enorm aufgebläht" bezeichnet. Das Manöver sei "in keiner Weise eine Bedrohung für Irland oder irgendjemanden sonst", sagte er Berichten zufolge. Es handele sich nur um eine kleine Übung unter Beteiligung von drei bis vier Schiffen./cmy/DP/ngu