Dubais RTA teilt Avaya einen strategischen Vertrag zu

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Avaya wurde ein dreijähriger Vertrag hinsichtlich derUnterstützung des 800-9090 Kontaktzentrums der RTA zugeteilt.Die Roads and Transport Authority (RTA) von Dubai gab heutebekannt, dass Avaya, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen,Systemen und Dienstleistungen zur Unternehmenskommunikation, einendreijährigen strategischen Vertrag über die Unterstützung des800-9090-Betriebs des Kontaktzentrums der RTA im Rahmen einerDienstleistungsvereinbarung zugeteilt bekommen hat. Im Rahmen desdreijährigen Vertrags wird Avaya mit der RTA partnerschaftlichzusammenarbeiten, um den Bewohnern und Besuchern von Dubai einbesseres Kundenerlebnis zu bieten.Das preisgekrönte Kontaktzentrum der RTA, einem derfortschrittlichsten im Nahen Osten, integriert mobile und webbasierteAnwendungen, die es Anwendern ermöglichen, ihre bevorzugte Plattformaus Sprach-, SMS-, Instant-Messaging- und sonstigen Diensten übereinen integrierten Sprachserver (IVR) zu wählen, sodass vieleAnfragen von Anrufern gelöst werden können, ohne dass diese dafür miteinem Kundendienstmitarbeiter sprechen müssen.RTA ist verantwortlich für die Planung und Bereitstellung allernötigen Mittel für den Transport, die Straßen und den Verkehr inDubai sowie zwischen Dubai und anderen Emiraten in den VereinigtenArabischen Emiraten, um ein wirksames und integriertes Verkehrssystemzu schaffen, das Dubais Zielen gerecht wird. Die Sicherstellung derKundenzufriedenheit ist angesichts der Mission von Dubai, sich zueiner Smart City weiterzuentwickeln, ein zentrales strategisches Zielder RTA."Als zukunftsorientierte Organisation ist der RTA die Bedeutungder Schaffung der richtigen Kundenerfahrung sowie der Zusammenarbeitmit den richtigen Partnern zur Erreichung einer digitalenTransformation bewusst. Dank der Unterstützung von Avaya mit seinerExpertise auf dem Gebiet der professionellen Dienstleistungen sowieseiner Beratungskompetenz kann sich die RTA auf ihre wichtigstenstrategischen Ziele konzentrieren", sagte Mohammed Areff, VicePresident, Middle East, Africa and Turkey, von AvayaAhmed Hasan Mahboub, Director of Customer Service bei RTA, sagte:"Das Professional Services Team von Avaya war maßgeblich an derEntwicklung unseres Kontaktzentrumsbetriebs beteiligt. AVAYA hatbereits seit der Anfangsphase mit der RTA zusammengearbeitet, umunsere geschäftlichen Ziele nachvollziehen, die entsprechendeTechnologie entwickeln und uns dabei unterstützen zu können, einhochwertiges Kundenerlebnis zu schaffen, das jedem, der mit der RTAinteragiert, mehr Zufriedenheit bietet. Wir freuen uns, diesePartnerschaft fortsetzen und vertiefen sowie unsere Kundenbindung aufein neues Niveau heben zu können."Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.avaya.com/MEA